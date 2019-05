Sport



Play-off terza categoria, Gallicano e Castiglione in finale

sabato, 11 maggio 2019, 19:05

di lorenzo fiori

Quest'oggi si sono giocati i play-off di terza categoria, girone B, dove si scontravano Gallicano-Filecchio e New Team-Atletico Castiglione.

La sfida tra Gallicano (out Ruocco e Lorenzo Bertucci) e Filecchio si è conclusa 2-1. Partita sbloccata al 16' dal capitano locale Benedetti con un colpo di testa. Si fa vivo il Filecchio cui gli viene annullato un gol realizzato da Costantini al 32'. Ad un minuto dalla fine del primo tempo è Giannecchini ad impedire a Brucciani di siglare il 2-0. Raddoppio che sigla Taddei al 58'. Filecchio che si getta tutto in avanti e riesce a riaprire la partita con un rigore trasformato da Paolini e procurato da Cecchini al 68'. L'ottima fase difensiva locale non avrà problemi nel finale di gara e riuscirà a "portare a casa" la sognata finale.

Dall'altra parte, in quel di Gramolazzo, continua la favola dell'Atletico Castiglione (nella foto) che inanella l'ottava vittoria consecutiva e 11º risultato utile consecutivo. Decide la rete di Bravi al 43' che sancisce lo 0-1 finale. Primo tempo con varie occasioni da entrambe le parti che rendono la gara molto divertente e avvincente. Secondo tempo dove, invece, gli ospiti cercano di gestire di più la palla e di colpire in contropiede. Al contrario i locali, soprattutto negli ultimi 15 minuti, si gettano in attacco cercando il pareggio ma tutti i tentativi saranno velleitari.

Adesso non rimane che attendere la finale di sabato prossimo tra Gallicano e Atletico Castiglione, in campo neutro, dove si decreterà la squadra che salirà in seconda categoria. Ricordiamo che in caso di pareggio, dopo i tempi supplementari, sarà il Gallicano a promuovere in virtù del miglior piazzamento in classifica.