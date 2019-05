Sport



Pontecosi, Fontanini non sarà l'allenatore per la prossima stagione

domenica, 26 maggio 2019, 16:17

di lorenzo fiori

La notizia era già nell'aria ma proprio in questi minuti è arrivato un comunicato social della società "ASD Pontecosi Lagosì", militante in seconda categoria girone C, che comunica che Cristian Fontanini non sarà l'allenatore per la prossima stagione. Decisiva è stata la percezione, da parte di entrambe le parti, che la squadra avesse bisogno di nuovi stimoli dopo due anni di collaborazione.

I due direttori sportivi Marigliani e Valdrighi, insieme a tutta la dirigenza, sono alla ricerca del nuovo mister con cui poi gettare le basi per la stagione calcistica 2019-2020 che sarà la quinta consecutiva in seconda categoria per questi colori. Da segnalare, proprio per quanto riguarda la dirigenza, che Gianluca Bertucci è entrato a far parte di tale società: uno degli incarichi che svolgerà sarà quello di preparatore dei portieri.

Di seguito riportiamo il post pubblicato sulle pagine social della squadra gialloblù riguardo a Fontanini:

"Con grande dispiacere comunichiamo che Cristian Fontanini non sarà il nostro allenatore per la prossima stagione. Dopo varie chiacchierate entrambi siamo arrivati al punto che la squadra aveva bisogno di nuovi stimoli e di conseguenza abbiamo insieme deciso di interrompere questa collaborazione che durava da due anni. Ringraziamo di cuore Cristian per tutto quello che ha fatto per noi dentro e fuori dal campo, per non aver mai mollato anche nei momenti più neri e per aver sempre creduto nelle potenzialità di questa realtà. In bocca al lupo per un futuro positivo sia calcisticamente che non... te lo meriti!"