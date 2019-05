Sport



Pontecosi, mai pari fu più prezioso: i gialloblù mantengono la Seconda Categoria

domenica, 12 maggio 2019, 19:42

di michele masotti

1-1

Pontecosi: Michele Martini Adami, Gennaro (67’ De Vivo), Michele Bonini, Nicola Bonini, Canelli, Bacci, Lunardi, Pozzi, Lorenzo Marigliani, Riccardo Martini Adami (119’Bartolomei) e Biggeri (115’Cavani) A disposizione: Bechelli, Luti, Angelini e Roberto Marigliani Allenatore: Fontanini

Unione Quiesa Massaciuccoli: Gemignani, Del Barga, Del Soldato, Tesi (86’Ansani), Lunardini, Cavalcante, Casini, Poletti (86’Puccetti), Matrone, Cinquini e Poggi A disposizione: Pampaloni, Remedi, Lazzari e Morgantini Allenatore: Irio Casini

Arbitro: Niccolai di Pistoia

Marcatori: 52’ Poggi e 82’ Riccardo Martini Adami

Note: Espulso al 1’pts Roberto Marigliani. Ammoniti Cavalcante, Tesi, Poggi, Lunardini, Canelli, Nicola Bonini e Lorenzo Marigliani. Recupero supplementari 3’ e 1’.

Il Pontecosi festeggia la salvezza al termine di una stagione difficile, l’Unione Quiesa Massaciuccoli accompagna il Fornaci nella discesa in Terza Categoria. È questo il verdetto emesso da quella “Cassazione” calcistica che risponde al nome di play-out. L’1-1 del “Don Muccini” premia i blucerchiati locali, forti di avere due risultati su tre dalla loro in virtù del miglior piazzamento conseguito in graduatoria.

Un traguardo importante quello tagliato da questo giovane club, a livello Figc, che nella prossima stagione disputerà il suo quinto campionato di fila in Seconda Categoria. I ragazzi di Fontanini e quelli di Casini sono arrivati a questo appuntamento con diverse defezioni: tra i garfagnini dei problemi fisici hanno messo fuori causa Diego Marigliani e Magazzini, mentre tra i versiliesi non erano disponibili Cerri e soprattutto l’ex professionista Igli Vannucchi. Fontanini sceglie un 3-5-2 con Pozzi al centro della difesa; la risposta dei biancoverdi è un classico 4-4-2 con il terzino del grande Castelnuovo che fu, ossia Enzo Cavalcante, ad agire in marcatura insieme a Lunardini. Primo tempo di studio senza alcuna emozione. Di ben altro tenore la ripresa che si infiamma subito con la traversa colpita di testa da Lunardi. Al 56’ Quiesa che passa avanti nel punteggio con la zampata vincente di Poggi. Il Pontecosi si riversa in massa nella metà campo avversaria, alla ricerca del punto del pareggio. Si aprono spazi per le ripartenze dei versiliesi, come al 77’ quando Michele Martini Adami nega la doppietta a Poggi. In zona cesarini ci pensa l’altro Martini Adami, ovvero Riccardo, a fissare il pareggio sul definitivo.

Punteggio che non si schioderà nemmeno nei supplementari, dove il Pontecosi sfiora il gol partita nel finale del secondo tempo con De Vivo che si vede respingere da un super Gemignani un suo tentativo a colpo sicuro. Per il Pontecosi, comunque, va bene lo stesso. Anche nella prossima stagione la “bombonera” del Don Muccini ospiterà match di Seconda Categoria