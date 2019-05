Sport



Pugilistica Lucchese, Giuliano e Mencaroni convocati in azzurro

mercoledì, 1 maggio 2019, 08:54

Buone notizie in casa Pugilistica Lucchese per la convocazione di due pugili presso il Centro di Preparazione Olimpico dell’Esercito a Roma Caserma Cecchignola: da domenica 28 fino al 4 Maggio è stato convocato Matteo Mencaroni schoolboy nei 40 kg e Samuele Giuliano per la categoria dei 75 kg junior. Si tratta di un Training Camp per l’Italia Boxing Team con obbiettivo molto importanti tanto che sono 37 i pugili di tutta Italia convocati . Matteo Mencaroni è stato chiamato dopo l’ottima prova fornita al Torneo Nazionale “Alberto Mura “ dove è stato sconfitto in finale, Samuele Giuliano ha vinto il Torneo “Mura “ nei 75 kg Junior e si ipotizza una sua partecipazione ai prossimi C ampionati Europei Junior maschili e femminili in programma a Galati (Romania) dal 31 maggio al 9 giugno, Giuliano che è allenato dal padre Massimo è stato già convocato in più occasioni a Roma e si aspetta l’ufficializzazione di un suo prossimo debutto in maglia azzurra.



Intanto il 12 maggio a Borgo a Mozzano verrà organizzata una manifestazione di pugilato nel nuovo Palasport e Samuele Giuliano sarà uno dei protagonisti della serata. Mencaroni è allenato da Giulio Monselesan ed uno schoolboy al suo primo anno di attività agonistica ma vanta diverse stagioni nel settore giovanile dove ha vinto un titolo italiano, una coppa italia e titoli nazionali con la rappresentativa toscana, al pari di Giuliano è una delle punte di diamante del pugilato lucchese attuale ma anche in prospettiva futura. I campionati europei riservati alla categoria schoolboy e schollgirl si svolgeranno dal 31 agosto al 10 settembre a Tiblisi (Georgia) e la squadra azzurra è ancora tutta da costruire, a breve saranno convocate anche le due schoolgirl lucchesi Miria Rossetti Busa e Noemi Garofano (classe 2005) che andranno ad Assisi al Centro Federale della Federazione Pugilistica Italiana. Qualcosa di importante è alle porte per la Pugilistica Lucchese che si appresta a fare un mese di maggio e giugno con diverse manifestazioni in cartello a cominciare dal 12 maggio a Borgo a Mozzano, sera del 1 giugno a Viareggio in Darsena presso Smoove Bar, 14 giugno presso lo stabilimento balneare Bagni Roma ad Ardenza Livorno, 15 giugno a Marlia (mercato coperto) oltre alle varie chiamate arrivate dalla regione o da fuori Toscana.



Intanto anche il promettente pugile professionista lucchese Marvin Demollari dopo l’infortunio del 14 febbraio sembra essere sulla via del pieno recupero anche se i tempi sono comunque lunghi visto che si prevede un suo rientro sul ring ad inizio luglio, comunque ci sono buone notizie perché Demollari attualmente è al 5° posto assoluto della classifica BoxRec (Boxing's Official Record Keeper) in italia nella categoria super piuma con 28 pugili inseriti (198° posto a livello mondiale), dietro a Nicola Henchiri che lo ha battuto nella semifinale del Trofeo delle Cinture Wbc lo scorso 25 novembre a San Leonardo in Treponzio (Henchiri dovrebbe fare il titolo Italiano il 28 giugno sul litorale pisano). Se tutto procede come da programma rivedremo sul ring a luglio Marvin Demollari e poi a Settembre ci sarà di nuovo l’edizione 2019 del Trofeo delle Cinture Wbc ed il professionista lucchese vi prenderà parte.