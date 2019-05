Roland Garros, Jasmine Paolini eliminata dalla forte Kasatkina

Altri articoli in Sport

martedì, 28 maggio 2019, 08:51

Definito nel fine settimana appena passato l'accordo tra il pilota lucchese e Pavel Group per partecipare al Trofeo Renault Clio di zona in Toscana, partendo dal Rally degli Abeti questo week end sulla Montagna PistoieseAll'orizzonte di Luca Panzani, quest'anno impegnato nel Campionato Italiano Rally "Due Ruote motrici" (Dove attualmente è...

martedì, 28 maggio 2019, 08:48

Il pilota lucchese lo scorso fine settimana ha corso la seconda prova stagionale del Campionato Porsche riuscendo a rimanere al comando della classifica, nonostante una gara bagnata e ricca di insidie

martedì, 28 maggio 2019, 08:40

Questa vittoria porta le ragazze di Magistrelli e Nobili a giocare in casa la semifinale contro il Delfino Pescia. Nell'altra semifinale il Versilia sfiderà la vincente tra Buggiano e Aghinolfi che si disputerà mercoledi 29. L'appuntamento quindi è per martedi 4 giugno alle ore 20.30 nella palestra di Fornaci

lunedì, 27 maggio 2019, 12:47

Bel fine settimana con belle prestazioni sportive per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. A Fornacette, al “Trofeo Ecoabitare”, ottimo argento assoluto per Nicola Ciardelli, ori di categoria per Lorenzo Checcacci e Alice Parducci, argento di categoria per Igor Marracci

domenica, 26 maggio 2019, 16:17

La notizia era già nell'aria ma proprio in questi minuti è arrivato un comunicato social della società "ASD Pontecosi Lagosì", militante in seconda categoria girone C, che comunica che Cristian Fontanini non sarà l'allenatore per la prossima stagione

venerdì, 24 maggio 2019, 13:11

Per la prima volta nella sua giovane carriera Jasmine Paolini, da quest’anno in forza al Tc Italia Forte dei Marmi, ha vidimato il pass per il tabellone principale del Roland Garros, uno dei quattro tornei degli Slam assieme a Wimbledon, Us Open e Australian Open