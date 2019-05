Sport



Sarà lo “Strulli” di Monsummano Terme la sede della finale play-off tra Pieve Fosciana e Fratres Perignano

martedì, 14 maggio 2019, 18:54

di michele masotti

Manca il crisma dell’ufficialità, atteso per la serata odierna (martedì 14 maggio), ma non dovrebbero esserci più dubbi sul fatto che sarà il rinnovato stadio “Strulli” di Monsummano Terme ad ospitare la finale play-off del girone C di Promozione tra il Fratres Perignano e il Pieve Fosciana di Francesco Fiori. In un primo momento sembrava che l’impianto prescelto fosse il “Mariotti” di Montecatini Terme, poi il comitato regionale della Figc ha varato sullo stadio inaugurato nel 1964 e che si è rifatto il look con i lavori di restauro della copertura della tribuna completati nello scorso mese di luglio.

In casa biancorossa, prosegue il conto alla rovescia per questa sfida, il cui calcio d’inizio è fissato per le 16.00 di domenica 19 maggio. La società garfagnina sta preparando al meglio l’esodo dei suoi sostenitori con l’allestimento di un pullman. Dal punto di vista tecnico, Fiori dovrà rinunciare allo squalificato Tommaso Regoli, al suo posto dentro Mirko Bertoncini, e cercherà di recuperare un elemento che abbina esperienza e qualità come Davide Lucchesi. Nessun problema di rosa, invece, per il Fratres Perignano, arrivato in finale grazie allo 0-0 interno al cospetto del Picchi Livorno. Il team pisano potrà contare su due su tre a proprio favore in virtù del secondo posto con cui ha chiuso la regular season. Ricordiamo che la vincente approderà al quadrangolare dove saranno presenti Cascina, vincitore della Coppa Italia, Lampo, seconda forza del girone A che ha fatto scattare la “forbice” dei 10 punti sulla terza, e la vincente dei play-off del girone B. La vincente di questo ultimo torneo sarà sicuro di un posto nell’Eccellenza edizione 2019-2020, mentre per le altre l’ipotetico ripescaggio potrebbe maturare nel corso dell’estate e in base a quante rinunce e fusioni ci saranno nelle serie superiori.