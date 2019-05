Sport



Seconda categoria, maxi squalifica per una gomitata

sabato, 11 maggio 2019, 11:45

di lorenzo fiori

Anche il calcio, uno degli sport più integrativi del mondo e capace di emozionare positivamente tutti i suoi appassionati, ha i suoi lati oscuri e negativi di cui non vorremmo mai parlare. Ci riferiamo a quello che è successo domenica 5 maggio nella partita tra Fornaci e Pontecosi valevole per il campionato di seconda categoria, girone C.

Come riportato sul comunicato ufficiale FIGC numero 69, infatti, un calciatore del Fornaci durante una punizione ha colpito con una gomitata al volto un giocatore del Pontecosi procurandogli una imminente fuoriuscita di sangue, svenimento, vertigini e probabilmente qualche problema al setto nasale. È stato, quindi, necessario il trasporto in ambulanza presso il Pronto Soccorso.

Il signor Di Legge della sezione di Pisa, arbitro di giornata, è stato molto preciso, attento ed ha riportato tutto sul suo referto che ha conseguito poi una squalifica di sette giornate al calciatore in questione. Di seguito riportiamo quanto scritto sul comunicato ufficiale FIGC riguardo a questo episodio:

"Per avere colpito consapevolmente con una gomitata al volto un calciatore avversario causandogli copiosa fuoriuscita di sangue dal naso e dalla bocca,con conseguenze tali da impedire allo stesso la prosecuzione della gara. Accusando il calciatore colpito vertigini e svenimento, si rendeva necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso a mezzo di ambulanza."