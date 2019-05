Sport



Si interrompe in finale il sogno del Pieve Fosciana: Perignano al quadrangolare finale

domenica, 19 maggio 2019, 18:54

di michele masotti

4-0

Fratres Perignano: Rizzato, Lucarelli (68’Marinelli), Piletti, Matta (78’Pagni), Genovali, Bonsignori, Kavtaradze, Pitti, Roffi (48’ De Panicis), Favilli e Kouko (68’Diop) A disposizione: Puccioni, Galluzzi, Lelli, Aliotta e Albamonte Allenatore: Fabrizio Ticciati

Pieve Fosciana: Bertoncini, Angelini (46’Sarti), Gioele Giusti, Sesti, Pieri, Biagioni, Lucchesi (46’Dini), Umberto Barsanti, Odoardo Giusti (65’Bacci), Piacentini (46’Malatesta) e Alfredini (70’Balducci) A disposizione: Luca Barsanti, Fontanini e Barsotti Allenatore: Francesco Fiori

Arbitro: Giordano di Grosseto (Assistenti Macripò di Siena e Pignatelli di Viareggio)

Marcatori: 15’ Lucarelli, 18’ e 22’ Kouko e 45’ Kavtaradze

Note: Al 55’ Bertoncini ha parato un rigore a Kavtaradze. Ammoniti Pitti, Kavtaradze, Gioele Giusti, Lucarelli, Malatesta e Alfredini. Calci d’angolo 7-3. Recupero 2’ e 0’

La grande cavalcata del Pieve Fosciana, iniziata con il ripescaggio in extremis in Promozione, termina allo “Strulli” di Monsummano Terme con il 4-0 subito dal Fratres Perignano nella finale play-off di questo girone C. Netta la supremazia dei ragazzi di Ticciati, padroni della manovra sino dalle battute iniziali, che hanno chiuso il match con una scintillante prima frazione. Pesante sconfitta che non intacca minimante la straordinaria stagione dei ragazzi di Francesco Fiori, forse all’ultima uscita sulla panchina dei biancorossi, che si sono tolti grandi soddisfazioni di fronte a compagini blasonate e con un budget economico notevole, proprio come gli avversari odierni, per la Promozione. Da rimarcare il colpo d’occhio offerto dalla “torcida” biancorossa che, con tanto di coreografia, ha incitato sino al triplice fischio finale i propri beniamini.

Per il Perignano si aprono le porte del quadrangolare che mette in palio, quantomeno, un posto per l’Eccellenza 2019-2020. La formazione di Ticciati affronterà, in un derby tutto pisano, il Cascina, mentre l’altra semifinale prevede l’inedita sfida Lampo-Mazzola Valdarbia. Da domani in casa Pieve Fosciana si inizierà a programmare la prossima stagione. In terra pistoiese non c’è stato l’equilibrio visto in campionato, con i risultati parlavano di 1-0 per la compagine pisana al “Matteoli” e di un pareggio, 1-1, al “Claudio Angelini”. Ottimo fraseggio palla a terra, costante spinta dei terzini Piletti e Lucarelli e la fisicità di Kouko, doppietta per lui, sono state le principali armi dei rossoblù, confermatosi un collettivo di grande livello. Soprattutto le prime due reti, arrivate nello spazio di tre minuti, hanno tagliato le gambe a Biagioni e compagni costretti, quest’oggi, a fare a meno di due pedine importanti come Regoli e Touray, con quest’ultimo che a Pieve Fosciana aveva annichilito Kouko. Fatte queste premesse, aggiungendo una rivedibile terna arbitrale (che non ha inciso sul punteggio finale nda), riavvolgiamo il film del match.

Fiori ha confermato il classico 4-4-2: oltre al cambio tra i pali, sono tre le variazioni rispetto alla gara di una settimana e rispondo ai nomi di Lucchesi, Alfredini e Gioele Giusti. Il team pisano, forte dell’avere due risultati su tre a propria disposizione, sceglie un bellicoso 4-3-3 con Kavtaradze e Favilli a supporto di Kouko. Perignano pericoloso già al 5’ con il potente tiro in mischia dell’attaccante georgiano smanacciato da Bertoncini. La formazione di Ticciati conquistano calcio d’angoli in serie e su uno di questi, il cronometro segna il 15’, Lucarelli trova lo spiraglio giusto per superare Bertoncini. Timide le proteste dei biancorossi per una presunta carica sul loro estremo difensore. Tempo tre minuti e Kouko, approfittando un buco centrale nella retroguardia garfagnina, supera nuovamente Bertoncini con un pallonetto. È l’uno-due che indirizza definitivamente l’esito del confronto. Il Pieve Fosciana accusa il colpo e al 22’ una pennellata dalla destra di Favilli viene girata in rete dal solito Kouko. Non paghi del rassicurante vantaggio, Bonsignori e compagni proseguono nel loro forsennato pressing. Il 4-0 arriva nell’ultimo dei due minuti di recupero concessi da Giordano. Su una punizione respinta dalla barriera, Kavtaradze è il più lesto di tutti a scoccare un sinistro preciso che non lascia scampo al numero uno locale.

Con il risultato già acquisito, la ripresa ha poco da raccontare. Oltre alla consueta girandola delle sostituzioni, al 54’ il fischietto grossetano concede un inesistente rigore al Perignano per il presunto fallo di Alfredini su Piletti. Bertoncini spedisce in corner il tentativo di trasformazione di Kavtaradze. In zona cesarini viene annullato il gol della bandiera alla formazione garfagnina per la posizione di offside di Malatesta. Al triplice fischio finale, i due lati della medaglia che, comunque, hanno come minimo comune denominatore uno scroscio di applausi. Il Perignano festeggia la vittoria, i giocatori del Pieve Fosciana raccolgono il meritato tributo dei propri tifosi per quanto fatto di buono in questa stagione.