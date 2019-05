Sport



Tennis: Jasmine Paolini conquista il main draw del torneo di Roma

mercoledì, 8 maggio 2019, 15:26

di michele masotti

Settimana redditizia per Jasmine Paolini, attuale n. 202 della classifica mondiale, che ha vinto le pre-qualificazioni del WTA Premier 5 di Roma che mettevano in palio due wild card per il tabellone principale del torneo romano. La tennista classe 1996, salita nel main draw assieme a Elisabetta Cocciaretto, ha rispettato i pronostici della vigilia di testa di serie numero due lasciando per strada due set alle avversarie incrociate nel suo cammino.

Paradossalmente la tennista di Bagni di Lucca, già certa di partecipare alle qualificazioni del Roland Garros, ha sofferto molto nel suo match di esordio negli ottavi di finale, cedendo un parziale a Martina Spigarelli, sconfitta con il punteggio finale di 6-7(5) 6-2 6-3. Perentorio, invece, il successo ottenuto ieri contro la compagna di Fed Cup Deborah Chiesa, superata con un netto 6-3 6-1. Nella partita conclusiva delle pre-qualificazioni, non è prevista infatti una finale, Jasmine Paolini ha superato in tre set, 6-1 5-7 6-2, Giorgia Brescia. Bella iniezione fiducia per la portacolori, da questa stagione, del Tc Italia Forte dei Marmi che attenderà il sorteggio del main draw, fissato per venerdì mattina, per sapere quale avversaria nel suo primo match nel tabellone principale del torneo di Roma.

Una volta terminata l’avventura capitolina, che mette in palio punti pesanti per salire nel ranking Wta, la tennista di Bagni di Lucca si sposterà a Parigi per prendere parte al tabellone cadetto del Roland Garros, il via è programmato per lunedì 20 maggio, e vidimare, per la prima volta, il pass per il main draw di un torneo dello Slam.