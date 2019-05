Sport



Terraglio Volley Mestre vince il 12° Memorial Roberto Biagioni

martedì, 14 maggio 2019, 08:43

Si è svolto ieri domenica 12 maggio il 12° Memorial Roberto Biagioni, torneo nazionale categoria under 16 femminile di Volley voluto e organizzato dagli Amici di Roby in collaborazione con Pallavolo Garfagnana, nato per ricordare il compianto Roberto Biagioni, ex giocatore ed allenatore di questo sport.

Il torneo si è svolto nelle palestre di Pieve Fosciana, nel palazzetto dello sport e nella palestra provinciale di Castelnuovo dove otto squadre si sono date battaglia fino alla finale che è stata disputata da Terraglio Volley Mestre e Migliarino Volley nella palestra Isi davanti ad un folto pubblico.

Le veneziane si sono portate a casa il Trofeo battendo 2-0 le pisane in un avvincente finale ma hanno anche anche vinto il premio di squadra proveniente da più lontano e completato l'incetta con il premio di miglior giocatrice de torneo attribuito a Pedrinelli Carrara Aurora. Alla giovane atleta è stata consegnata la targa Fabio Aprili, premio istituito recentemente in memoria dell'omonimo giovanissimo pallavolista tragicamente scomparso qualche anno fa.

Alle premiazioni hanno partecipato gli amministratori del comune di Castelnuovo Garfagnana , partner dell'evento, i quali hanno premiato tutte e otto le partecipanti che sono state in ordine di classifica: System Volley Lucca, Appennino Pistoiese, Pescia, Porcari, Pallavolo Garfagnana, Volley Barga, Migliarino Volley e la vincitrice Terraglio Volley Mestre (Ve).

Grande soddisfazione per gli organizzatori che già si sono messi in moto per il 13° Memorial Roberto Biagioni.