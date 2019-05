Tpra Dunlup, finale al cardiopalma: Pellegrineschi la spunta su Gemignani

Altri articoli in Sport

giovedì, 30 maggio 2019, 14:52

Poco più di tre anni fa Erika Bertoncini, nella vita di tutti i giorni infermiera, non aveva confidenza con la corsa, con gli allenamenti, con le “tabelle”, se non per quello che aveva appreso dai racconti del padre, Francesco, ex podista e ciclista amatoriale garfagnino

giovedì, 30 maggio 2019, 13:39

Il mondo dello sport lucchese si è riunito allo Ego Wellness Center di Sant'Alessio per la nona edizione dello Ego Sport Party. È andato a Idea Pieroni (nella foto), 16 anni, campionessa di salto in alto della Atletica Virtus, il Lucca Sport Award, il riconoscimento per l'atleta lucchese che si è...

mercoledì, 29 maggio 2019, 18:19

Notte magica per il GS Orecchiella Garfagnana, che porta in Garfagnana il titolo Toscano 2019 di corsa su strada a squadre femminile e l’argento a squadre maschile

mercoledì, 29 maggio 2019, 18:01

Sarà una giornata di festa da trascorrere con i membri del circolo, come si conviene alle migliori tradizioni di questo sport. Inizierà con il Trofeo del 25°, gara dedicata all’evento, e proseguirà, a partire dalle 17,30, con la consegna di una targa ricordo ai fondatori e la premiazione dei vincitori della competizione

mercoledì, 29 maggio 2019, 17:57

Il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha conquistato il titolo di campione toscano di corsa su strada per società Master nella serata di martedì 28 maggio. Il titolo regionale di categoria è il secondo, successivo a quello di corsa campestre in quel di Torre di Fucecchio dello scorso inverno...

mercoledì, 29 maggio 2019, 15:48

Lo staff dirigenziale di Pallavolo Garfagnana anticipa i tempi sulla programmazione della stagione 2019/2020 e in un colpo solo annuncia la conferma di tutti gli allenatori e rafforza la propria struttura ufficializzando il nome del nuovo coach che lavorerà nel settore giovanile. Si tratta di Alberto Tognocchi