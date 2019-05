Sport



U.I.S.P.: finale inedita al Nardini tra Casciana Cascianella e MGS City

sabato, 11 maggio 2019, 19:52

di simone pierotti

Campionato U.I.S.P. della Garfagnana all’atto finale: con le partite di ritorno delle semifinali conosciamo le squadre che scenderanno in campo, domenica 19 maggio, allo stadio “Alessio Nardini” di Castelnuovo di Garfagnana.

Non sarà l’atteso “clasico” Poggio – Camporgiano a mettere in palio il titolo assoluto ma un’inedita finalissima tra Casciana Cascianella e MGS City. Decisivi i risultati delle gare di andata, vane sono state le rimonte del ritorno. Il Capriola Poggio supera 1-0 il MGS City grazie ad un gol di Daniele Bertolini ma a passare sono gli ospiti grazie al 3-1 di sette giorni fa. Emozioni a non finire anche nell’altro incontro, con il Camporgiano che passa 2-1 sul campo del Casciana, forte del 3-0 dell’andata. Reti di Angelo Bertolini e Maico Tolaini per gli ospiti, e Alessandro Mori per i padroni di casa. Grande gioia per l’allenatore Vinicio “Max” Santoni che, dopo la notizia dell’addio dell’omologo Allegri alla Juventus … potrebbe proporsi.

La finale della Coppa Garfagnana vedrà opposti il Cerretoli e il Corfino. I primi superano di misura (1-0) lo United Colours grazie alla rete di Federico Tagliasacchi. Il Corfino surclassa 4-0 l’Unione 2018 grazie alle reti di Matteo Bacci, Matteo Ferrando, Gionata Rocchiccioli e Mirko Zeribelli.