Sport



U.I.S.P.: tris per Casciana e MGS City, caccia alla finalissima

martedì, 7 maggio 2019, 17:58

di simone pierotti

Il campionato U.I.S.P. della Garfagnana verso l’atto finale: si sono disputate le semifinali di andata e, nel prossimo fine settimana, conosceremo i nomi delle finaliste che, domenica 19 maggio, si contenderanno gli ambiti trofei allo stadio “Alessio Nardini” di Castelnuovo di Garfagnana.

Risultati netti nelle gare di andata del campionato, soprattutto in un caso. Per certi frangenti è sorprendente la vittoria per 3-0 del Casciana Cascianella sul campo del Camporgiano. Serviranno quattro reti per ribaltare il risultato. Capolavoro tattico del Max Allegri garfagnino, Vinicio Santoni, uno dei tecnici della “vecchia guardia” che è tornato in auge. Reti di Battista Corradini, Riccardo Magazzini e Alessandro Mori. Bella vittoria per il MGS City, 3-1 contro il Capriola Poggio, vincitrice della prima fase. Saranno sufficienti due reti per qualificarsi per la finale al Poggio ma non sarà per niente facile. Reti di Andrea Franchini, Riccardo Frigeri e Lorenzo Lemmi, mentre per gli ospiti in rete Roberto Biagini.

Massimo equilibrio in Coppa Garfagnana, con due pareggi, pertanto sono le squadre in trasferta ad avere il vantaggio della posizione in regular season. Pareggio a reti inviolate tra United Colours e Cerretoli, con il team dei giovani arrivati dall’Africa che cercherà di proseguire il sogno e volare al Nardini. Non sarà d’accordo il Cerretoli che punta al trofeo. Finisce 1-1 la sfida tra Unione 2018 e Corfino, grazie alla reti del bomber Massimiliano Fabbri e Gionata Rocchiccioli.