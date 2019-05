Sport



Una nuova avventura rallistica per Luca Panzani

martedì, 28 maggio 2019, 08:51

All'orizzonte di Luca Panzani, quest'anno impegnato nel Campionato Italiano Rally "Due Ruote motrici" (Dove attualmente è secondo in classifica provvisoria) c'è una nuova avventura rallistica, definita durante il week end appena passato.

Una nuova pagina sportiva che guarda al passato, con Panzani che torna al "vecchio amore" Renault. Da un'idea nata dall'Associazione Sportiva pistoiese Pavel Group, in collaborazione con Jolly Racing Team, il driver lucchese avrà la possibilità di partecipare al Trofeo Renault di sesta zona, che prevede gli appuntamenti dei rallies "Abeti, questo fine settimana, "Coppa Città di Lucca" (luglio), "Città di Pistoia" (ottobre) tutti validi per la Coppa Rally di Zona, e la finale della Coppa Italia a Como, sempre ad ottobre.

Il programma, che non inciderà in alcun modo su quello "tricolore", è stato reso possibile grazie all'apporto di un pool di sponsor e prevede l'utilizzo di una Renault Clio R3C fornita da Pavel Group, sulla quale sarà affiancato dall'amico copilota Federico Grilli e, come già sopra evidenziato, partirà dal 37. Rally degli Abeti e dell'Abetone (San Marcello Pistoiese), nel week end che sta arrivando, il primo del mese di giugno.

Corsi e ricorsi storici: Panzani torna al "vecchio amore" Renault ritrovando per la terza volta la Clio R3C, che ha usato in carriera per due volte, al Rally del "Carnevale" del 2017, quando finì secondo, e nel 2016 a San Marino, su terra, quando partecipava al tricolore ed al monomarca "della losanga". Un marchio, quello Renault, cui Panzani ne conserva un ricordo molto forte, essendo stato quello che lo ha lanciato nel rallismo di alto livello prima con la Twingo R2 poi con la Clio R3T, per arrivare al culmine della partecipazione al Rallye Montecarlo da ufficiale nel 2017, vincendo la categoria, alla prima volta correndo su fondo innevato. Anche con Pavel Group non è la prima volta che Panzani collabora: lo fece, infatti, lo scorso dicembre partecipando al "Ciocchetto" con la Mitsubishi Space Star R5, finendo la gara in sesta posizione assoluta.

"Dopo la gara del "Ciocchetto" dello scorso dicembre - dichiara Panzani -, con Pavel Group ci lasciammo con la promessa reciproca di riprovare, "un giorno" a tornare a collaborare. E quando i fratelli Lenzi mi hanno chiamato per prospettarmi questo programma ho risposto assolutamente si! A parte l'essere lusingato di essere stato scelto per questo progetto, sono felice di tornare a guidare la Clio R3C perché ci ho corso solo due volte ed ho quindi la possibilità di testare davvero il suo potenziale e poi vi è comunque la possibilità di concorrere per un trofeo ed andare alla finale di Coppa Italia a Como. Tutta esperienza che entra, certamente lo stare in macchina e guidare in gara sarà di aiuto e stimolo per il tricolore. Non vedo l'ora di avviare, peraltro il Rally Abeti mi piace anche assai, per cui si comincia subito bene!".

Sarà il via "tecnico" dal Parco Assistenza di Campo Tizzoro, alle 16,15 di sabato 1 giugno, a dare inizio alla gara che avrà come quartier generale San Marcello Pistoiese: i concorrenti daranno poi vita allo spettacolo della celebre "SuperProva" di Gavinana (ore 16,30 di sabato 01 giugno, di Km. 5,290), per poi indirizzarsi verso il riordinamento notturno di San Marcello Pistoiese. L'indomani, domenica 2 giugno, il resto della gara: uscita dal riordinamento alle ore 8,01 per andare ad affrontare la parte più ampia delle sfide, le altre sei "piesse".

Si inizierà con la ostica "Le Torri" (Km.13,260), poi si andrà sulla "Lizzano" (Km. 14,790), dopo le quali vi saranno il riordinamento a Maresca in Piazza della stazione ed il "Service" di Campo Tizzoro.

Poi, via al secondo giro di sfide con la prova "Il Melo" (Km. 10,450), con un fondo stradale ampiamente riasfaltato, poi di nuovo "Lizzano", quindi "Le Torri" e di nuovo "Il Melo", prima della bandiera a scacchi in Piazza Matteotti di San Marcello, dove sventolerà a partire dalle ore 17,30.

Il Rally degli Abeti e dell'Abetone conta un totale di distanza competitiva di 82,290 chilometri, il 31,2% dei 204,77 dell'intero percorso.