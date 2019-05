Sport



Volley Barga batte Versilia, ma saluta i play-off

martedì, 7 maggio 2019, 08:43

V.P.Versilia - Volley Barga 1-3

(23/25 - 25/17 - 21/25 - 25/27)



Il miracolo non c'è stato. Pur avendo vinto contro il Versilia per 3 a 1, le ragazze di coach Nobili escono dai play off.



Dopo la sconfitta interna per 3 a 0, la gara di ritorno è iniziata con la vittoria di uno strepitoso primo che ha caricato ancor di più la squadra, però la sconfitta nel secondo set ha sancito definitivamente la fine di questo campionato.



"La stagione della formazione di prima divisione del Volley Barga - commenta la società - è finita, ma c'è da essere orgogliosi per come è andata la stagione. I motivi sono tanti: da come è "nato" questo gruppo che ha saputo diventare "squadra", da come sono stati superati i momenti duri, prima come persone, poi come atlete, dagli infortuni che hanno colpito la squadra, in primis quello del "Capitano Magistrelli" fuori da metà campionato che sicuramente hanno condizionato qualche risultato. Adesso un po' di riposo, per la mente e per il fisico, poi tutte pronte per affrontare il percorso di preparazione in vista degli obiettivi futuri per i quali lotteremo nuovamente insieme, dal campo e dalla tribuna".