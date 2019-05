Sport



Volley Barga, i risultati del week-end

martedì, 14 maggio 2019, 12:41

Torneo Under 15



Volley Barga-V.P.Versilia 3-1

(25/23-25/22-15/25-25/20)



Dopo soli tre giorni dall'incontro con il Buggiano venerdì è scesa di nuovo in campo la formazione under 15 contro la prima in classifica, il V.P Volley. Ancora una buona prestazione della squadra già qualificata come seconda ai play off. Avanti due set a 0, nel terzo le ragazze di Barga si concedono una pausa e la formazione ospite ne approfitta subito. Nel quarto la gara va avanti punto a punto fino al 13 pari dove un allungo delle ragazze guidate dalla coppia Magistrelli Nobili, chiude il set e il match per 3-1.



Under 16



Torneo Roberto Biagioni



Volley Barga - System Volley 25-13/25-10

Volley Barga- Migliarino Volley 23-25/ 20-25

Volley Barga- Mestre 17-25/21-25

Volley Barga- Pallavolo Garfagnana 25-23/25-22



Finisce con una medaglia di bronzo questo torneo per il Volley Barga che forse avrebbe potuto fare un pochino meglio in alcuni momenti, ma può dire di aver lottato contro la prima e la seconda classificate di questo torneo. Tante partite si sono susseguite nelle varie palestre dando la possibilità a coach Dini di far giocare tutte le atlete e alle nostre bimbe di rafforzare il gruppo e la coesione fra loro. Ben vengano queste manifestazioni che rafforzano i legami e permettono la condivisione di momenti sportivi e goliardici che instaurano nel gruppo un clima di serenità e leggerezza che permette alla squadra di essere tale, dentro e fuori dal campo!



Festa Finale S3



Anche alla festa finale della categoria S3 svoltasi al Palapiaggia di Capannori, ha seguito l'andamento di tutta la stagione. Le bimbe hanno alternato momenti di buon gioco ad altri in cui la confusione e gli errori sono stati predominanti oscurando il reale valore delle squadre del Volley Barga. Adesso inizia la fase di riposo agonistico in attesa della stagione 2019-2020 dove la società si augura di riuscire a coinvolgere altre bimbe per aumentare il numero delle atlete.