Sport



Volley Barga: vince l'under 15 e conquista i play-off con una giornata di anticipo

venerdì, 10 maggio 2019, 08:13

Torneo Under 15

Cioni sport Buggiano - Volley Barga 0-3

(19/25-20/25-19/25)

Finalmente una bella partita, quella giocata mercoledì sera sul campo di Buggiano. La formazione di Barga è scesa in campo con la giusta carica agonistica conscia dei propri mezzi, consapevolezza e tranquillità che le hanno permesso di chiudere la gara con un netto 3 a 0.

Con questa vittoria la formazione under 15 del Volley Barga si è assicurata con una gara di anticipo il secondo posto del girone che le garantisce l'accesso ai play off; girone che si chiuderà questa sera (venerdì 10) con la gara contro la capolista Versilia nella palestra di Fornaci di Barga alle 20:30.

Al di là del risultato, a Buggiano si è finalmente rivista una formazione concentrata che ha espresso un buon gioco, in difesa come in attacco. Le ragazze hanno giocato una partita grosso modo perfetta contro un avversario che si è rivelato un po' sottotono rispetto a quanto visto nella gara di andata, sicuramente messo in difficoltà dalle buone trame di gioco espresse dalla formazione di coach Sabrina Magistrelli che, nonostante il recente intervento ai legamenti, non ha voluto mancare in panchina coadiuvata da Elisa Nobili coach della formazione di prima divisone.