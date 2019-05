Sport



Week-end ricco di eventi al Golf Club Garfagnana di Pieve Fosciana

lunedì, 13 maggio 2019, 09:38

Il fine settimana è iniziato sabato 11 con l’evento “Prova il golf con noi” a cui hanno aderito una decina di persone che sotto la supervisione dell’istruttore UISP Federico Pieroni si sono avvicinate a questo sport.

Un buon successo per la prima delle attività promozionali del Circolo pensate per far conoscere questo sport in tutta la Garfagnana e Media Valle del Serchio.

Domenica 12 maggio il primo appuntamento con le gare in calendario della Cristian Events, il circuito Black Jacket, che prevede per i vincitori delle diverse categorie la partecipazione alla finale nazionale al Golf Club Matilde di Canossa di Reggio Emilia.

Gli eventuali vincitori parteciperanno alla finale mondiale a Santo Domingo… in bocca al lupo!!!

Marco Melli, uno dei titolari della Cristian Events, sfidando il maltempo, ha partecipato alla premiazione dei vincitori della gara insieme al presidente del Golf Club Garfagnana Barsanti.

Categoria lordo

1° Federico Pieroni

Prima categoria netto

1° Stefano Dini

2° Piero Lombardi

Seconda categoria netto

1° Fabio Romei

2° Cristiano Sileo

Terza Categoria netto

1° Leonardo Moni

2° Francesco Adami

Categoria Senior

Benito Casci

Categoria Lady

Ada Talenti

La prossima settimana si giocherà sabato 18 e domenica 19 con il 4° appuntamento del campionato sociale: il Trofeo Royalcarta. Questo è un appuntamento con uno degli sponsor storici e per tale ragione il circolo si raccomanda la massima partecipazione.