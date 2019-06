Sport



3° posto per il GP Parco Alpi Apuane nel campionato italiano Master

martedì, 4 giugno 2019, 16:21

di michele masotti

Storico podio per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde, capace di cogliere il terzo posto al campionato italiano Master di corsa su strada andato in scena sabato 1 giugno in quel di Genova. Si arricchisce ulteriormente la bacheca del team biancoverde, superato soltanto dalle quotate Atletica Paratico e Atletica Casone Noceto. La compattezza e il cuore dei podisti garfagnini sono stati gli ingredienti indispensabili per raggiungere questo ennesimo prestigioso traguardo.

Da non tralasciare il fatto che questi atleti sono stati chiamati, nel giro di cinque giorni, sono chiamati ad un duplice impegno di una certa rilevanza, in quanto reduci dalla vittoria del campionato regionale, impropriamente inserito nel calendario in una data troppo a ridosso della finale nazionale. Il titolo tricolore ha preso la strada di Brescia, con l’Atletica Paratico che si è imposta a livello maschile forte dei suoi 1398 punti, 29 in più dei parmensi dell’Atletica Casone Noceto. Sul terzo gradino del podio, come detto, troviamo il GP Parco Alpi Apuane che, con i suoi 1316 punti ha lasciato la “medaglia di legno” per appena sei lunghezze ai baresi dell’Arl Dynamyk Fitness. Parte alta della classica completata da società del calibro di Asd Monterotondo Noci (5°), dei padroni di casa della Cambiaso RissoRunning (6°) e dei torinesi dell’Asd Borgaretto (7°). Il primo caldo estivo, unito al percorso, ha reso ancora più difficile la competizione per i podisti, sostenuti da un folto pubblico. Sono stati 37 i podisti biancoverdi che hanno fatto parte della spedizione genovese. Ricordiamo che per il punteggio totale, sono stati presi in esame i migliori 16 punteggi per ogni società e non più di tre punteggi per qualsiasi categoria. Mai come in questo caso, però, il contributo di chi non ha portato punti è stato determinante poiché piazzandosi davanti agli avversari, ha fatto perdere loro punti pesanti. I migliori in casa GP Parco Alpi Apuane sono stati Jilali Jamali (4° M35), Nicola Matteucci (9° M50), Roberto Cardosi (10° M50), Daniele Rubino (11° M45) e Luca Sarti (11° M55).

Da registrare anche due presenze nella gara femminile, con Sabrina Malatesti che si è piazzata al 17° e Francesca Testoni 36°, entrambe nella categoria M45. Il pomeriggio di gare si era aperto con una prova riservata ad atleti non ancora Master al di sotto dei 35 anni, dove si sono messi in evidenza diversi biancoverdi tra i quali Juri Mazzei (2°), Andrea Cavallini (6°), Daniele Sandroni (8°), Matteo Coturri (9°), Michelangelo Fanani (20°) e Leonardo Pierotti (36°).