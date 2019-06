Sport



A Sillicagnana attesi mille podisti per la Marcia dei 5 Mulini

martedì, 11 giugno 2019, 10:48

di Valter Nieri

Dopo qualche interruzione in passato, sta ora avendo una continuità annuale la marcia dei 5 Mulini di Sillicagnana, che richiama podisti da diverse province della Toscana. La caratteristica che la rende piacevole sono i numerosi sentieri immersi nei boschi con un contorno di scenari maestosi.



La partenza è fissata per domenica mattina con partenza libera dalle 8 alle 9, dal campo sportivo di Sillicagnana, piccola frazione del comune di San Romano in Garfagnana, a quota 491 metri di altezza. Una marcia ludico motoria valevole sia per il Trofeo Podistico Lucchese, sia per quello delle Tre Province, organizzata dal gruppo podistico di Sillicagnana presieduto da Angelo Satti, impiegato nel settore informatico dell'Usl di Lucca, con la passione del podismo. E' lui che ha curato tutti gli spetti tecnici nei dettagli e pianificato il percorso.



"Il nostro gruppo - afferma Satti - è presente al 90-95 per cento negli eventi del TPL. Non siamo più giovani e per invecchiare meglio è importante correre per migliorare le facoltà motorie. Nelle non competitive del TPL si possono scegliere anche percorsi brevi, anche passeggiare, ma fare comunque movimento all'aria aperta e socializzare. Il nostro è un piccolo paese di circa 300 abitanti e tutti collaborano in qualche maniera per la buona riuscita della manfistazione".



In maniera facoltativa si può scegliere il percorso breve dei 2 chilometri,come le distanze di 6,11 o 18 chilometri. Sulla lunga distana ci si immerge nei boschi e nei sentieri montani attraversando piccoli borghi e ricevendo il saluto di residenti molto attaccati alla loro terra di origine. Subito il bosco dopo la partenza, per seguire un itinerario che porta in località Giappone e si prosegue fino alla Villetta, poi fra asfalto e sterrato si raggiunge la località Sambuca, attraversando il nuovo ponte ferroviario della Villetta, un'opera architettonica sulla linea Lucca Aulla, dal quale si ha una visuale paesaggistica suggestiva con meravigliosi scenari che meritano di essere visti. Quindi si procede in senso inverso per San Romano in Garfagnana attraversando il meraviglioso parco del Buffardello, con percorsi forestali immersi nella natura. Quindi si sale costeggiando la fortezza medievale delle Verrucole, dalla quale si gode un panorama mozzafiato su una delle alture più panoramiche della Garfagnana. La fortezza è stata più volte oggetto di restauri da parte del Comune di San Romano che ne è proprietario dal 1986 .Il finale consente ai podisti di ritornare al campo sportivo di Sillicagnana dove finisce il percorso. Cinque i punti di ristoro con il più abbondante all'arrivo,a base di frutta, biscotti e prodotti tipici locali.



"Un ringraziamento particolare - conclude Satti - lo vogliamo rivolgere anche all'AS Sillicagnana, la società calcistica locale coinvolta dalla crisi generale e che ha smesso di fare attività al termine della stagione passata. Diversi dirigenti hanno collaborato con noi per mettere in sicurezza i sentieri". E' questo il 27.o appuntamento stagionale con il TPL. Alla partenza anche uno dei suoi fondatori Dante Giuntini, uno che non si arrende a dispetto dell'età e che sulla soglia degli 80 anni ha ancora tanta voglia di divertirsi e odorare i profumi della natura.