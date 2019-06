Sport



Al via la quarta edizione del torneo maschile di pallavolo

sabato, 1 giugno 2019, 13:07

Per il quarto anno consecutivo la Pallavolo Garfagnana A.D. organizza un evento sportivo in cui sono presente squadre maschili per la promozione di questa specialità in calo da molti anni nelle nostre area. Domenica 2 giugno dalle 10 alle 17, presso la palestra ISI Garfagnana di Castelnuovo, si sfideranno tre formazioni, Pallavolo Castelfanco, Unione Pallavolo Camaiorese, una eterogenea selezione maschile di atleti della mediavalle/garfagnana che militano nelle squadre amatoriali della zona o in altre che partecipano a campionati FIPAV.



La squadra della selezione Garfagnana è cosi composta: Laterali Stefano Franceschini 7, Andrea Baruffo 3, Centrali Roberto Bacci 1, Marco Farinelli 17, Giacomo Mori 6, opposti Eros Henry Wotton Banti 8, Alzatori Leonardo Umberto Conti 12.



L'albo d'oro della manifestazione ha visto le seguenti formazioni aggiudicarsi il Trofeo: 2016 U.P.C (LU), 2017 Club Mazzoni (PT), 2018 Castelfanco (PI) .



La manifestazione terminera alle 17 con la premiazione da parte del presidente della Pallavolo Garfagnana alla formazione vincitrice.