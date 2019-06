Andrea Taddei è il nuovo leader del Premio Rally Automobile Club Lucca

Altri articoli in Sport

giovedì, 13 giugno 2019, 08:41

Grande attesa in Garfagnana per la “classica” di corsa in salita Castiglione-S. Pellegrino in Alpe, in programma domenica 16 giugno, appuntamento ormai fisso del podismo toscano. La competizione si snoderà lungo un percorso di 11,8 km su un dislivello di 1100 metri

martedì, 11 giugno 2019, 15:36

Ottima Irene della Bartola che nonostante mille problemi fisici e una caviglia dolorante torna a superare la sbarra a 1.72 metri dal terreno nel salto in alto della categoria promesse, guadagnandosi un prestigioso quinto posto e il pass per i campionati italiani assoluti di Bressanone, dove la Atletica Virtus sarà...

martedì, 11 giugno 2019, 14:32

L'U.S. Castelnuovo comunica che Riccardo Contadini non sarà l'allenatore della prima squadra per la stagione 2019/2020. Al tempo stesso rivolge a Riccardo i più sinceri ringraziamenti per l'ottimo lavoro svolto nella stagione appena trascorsa e gli augura ogni fortuna per il proseguo della carriera di allenatore

martedì, 11 giugno 2019, 11:11

Luca Diversi (Orecchiella Garfagnana) ottiene il primo posto nella categoria veterani uomini in 44'49'', secondo posto per Massimo Mennini (Aurora Montale) e terzo Giuliano Burchi (La Stanca Valenzatico)

martedì, 11 giugno 2019, 10:48

Dopo qualche interruzione in passato, sta ora avendo una continuità annuale la marcia dei 5 Mulini di Sillicagnana, che richiama podisti da diverse province della Toscana. La caratteristica che la rende piacevole sono i numerosi sentieri immersi nei boschi con un contorno di scenari maestosi

lunedì, 10 giugno 2019, 21:00

Il fine settimana è iniziato sabato 8 giugno con l’intercircolo al Golf Club Monte Cimone, da sempre gemellato con il Garfagnana perché il presidente Franco Passini ha iniziato la sua attività golfistica al Braccicorti