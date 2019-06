Bonacchi (Apuane) quinto al ''Trofeo Sporting Club Selva Bassa"

Altri articoli in Sport

lunedì, 17 giugno 2019, 14:27

È stata un’edizione da ricordare la numero 17 della “Scalata Castiglione-S.Pellegrino in Alpe”, valida quest’anno anche come campionato italiano Uisp di corsa in salita

lunedì, 17 giugno 2019, 10:33

Fine settimana d’oro per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, dove domenica 16 giugno, la conquista del titolo italiano UISP a squadre di corsa in salita al termine della mitica salita di San Pellegrino in Alpe ha dato un ulteriore riconoscimento al lavoro biancoverde in questo 2019

lunedì, 17 giugno 2019, 08:51

Il sontuoso mercato del River Pieve, che nei giorni scorsi aveva annunciati gli ingaggi dei versiliesi Benassi e Petracci, si arricchisce di altri due innesti che rappresentano un lusso per la Promozione, categoria nella quale i “millionarios” della Garfagnana faranno il loro debutto

lunedì, 17 giugno 2019, 08:50

Il pilota lucchese, nel fine settimana appena trascorso, ha disputato la terza prova stagionale del Campionato Porsche finendo secondo assoluto e riuscendo a rimanere sopra al podio provvisorio nonostante una gara ricca di insidie

venerdì, 14 giugno 2019, 21:55

Importante “ingaggio” in casa Castelnuovo: Francesco Fiori guiderà nella prossima stagione la squadra degli Esordienti 2007

venerdì, 14 giugno 2019, 18:00

Alfredo Cardella è il nuovo allenatore del Castelnuovo. Il tecnico originario di Barga ha raggiunto l’accordo con la società garfagnina nelle ultime ore, anche se verrà presentato ufficialmente la prossima settimana, al rientro da una vacanza all’estero.