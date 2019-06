Sport



Castelnuovo scatenato sul mercato: cinque volti nuovi e tre conferme

giovedì, 27 giugno 2019, 12:05

di simone pierotti

Si sblocca il mercato del Castelnuovo: dopo la presentazione del nuovo mister Alfredo Cardella, la società ha piazzato una serie di colpi, già ufficializzati nel corso della giornata. Una vera e propria maratona per i due direttori Simone Vanni e Franco Pedreschi che hanno incontrato una serie di giocatori, nuovi e vecchi e, nelle prossime ore, potrebbero annunciare altri colpi.

Tra le conferme, dopo quella di Francesco Inglese, è arrivata quella del centrocampista Lorenzo Biagioni. Rimarrà anche il giovane Leonardo Bosi, attaccante classe 2000, autore lo scorso anno di due reti nonostante un infortunio che lo ha fermato. Altra conferma importante quella di Amine El Hadoui, centrocampista classe 2000, punto di forza della squadra con un campionato di Eccellenza da protagonista alle spalle, perno della rappresentativa regionale Juniores. Amine ha “sposato” il progetto gialloblu nonostante le tante “sirene” di mercato.

Tra i volti nuovi, gradito ritorno di Simone Nelli, esterno classe 1994, cresciuto nel settore giovanile gialloblu fino ad esordire in prima squadra con due stagioni in Promozione. In seguito tante squadre della zona: Pieve Fosciana, Coreglia, Diavoli Neri, Barga, Molazzana.

Dal Lammari altro giovane di qualità, il gambiano Mikel Jatta, ultime due stagioni nel Lammari. Un centrocampista di qualità e quantità, dalle potenzialità inesplorate.

Novità tra i pali, con l’arrivo di due nuovi portieri. Arriva Sebastian Nelli, classe 1993, ultimo campionato nel Molazzana. Iniziato a giocare a Fornaci, ha poi giocato un anno in juniores a Ghivizzano e Pieve Fosciana, poi a Pontecosi in Seconda, Piazza al Serchio, Coreglia in Terza. “Sono felicissimo della scelta che ho fatto – le prime parole di Nelli - non pensavo mi si presentasse un’offerta del genere e nonostante sia un bel salto per me sono motivato al massimo”.

Arriva Riccardo Morini, classe 1998, proveniente dalla Cuoiopelli. Per lui tre stagioni in Eccellenza, due stagioni nei conciari e una nel Ponte Buggianese. “Ho iniziato a giocare nella Pieve San Paolo all'età di 6 anni – ci racconta - dopo di che sono passato al Margine Coperta dove ho vinto il titolo nazionale, poi sono andato a Viareggio 2014 a fare la juniores nazionale, prima di esordire in Eccellenza”. “Sono molto felice di vestire questa maglia anche perchè mi ha dato la disponibilità di continuare a giocare in Eccellenza, darò il 100% per cercare raggiungere i nostri obbiettivi”.

Altro volto nuovo il difensore Jacopo Degli Innocenti, classe 1993. Settore giovanile Tau, ha già giocato con mister Cardella nella Folgor Marlia in Promozione, poi ha vestito le maglie di Coreglia, Monsummano, Acquacalda e infine Vorno in Eccellenza. “Sono molto orgoglioso di questa nuova sfida, Castelnuovo è una piazza storica ed è una grande soddisfazione vestire questa maglia. Sono motivato per fare una grande stagione in gialloblù”.