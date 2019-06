“Colpo” per la scuola calcio del Castelnuovo: Fiori nuovo istruttore degli esordienti 2007

Altri articoli in Sport

venerdì, 14 giugno 2019, 18:00

Alfredo Cardella è il nuovo allenatore del Castelnuovo. Il tecnico originario di Barga ha raggiunto l’accordo con la società garfagnina nelle ultime ore, anche se verrà presentato ufficialmente la prossima settimana, al rientro da una vacanza all’estero.

venerdì, 14 giugno 2019, 15:25

Si va verso la conclusione dei tornei giovanili della 13° edizione della Primavera Castelnuovese, manifestazione calcistica in svolgimento allo stadio “Alessio Nardini” di Castelnuovo di Garfagnana

venerdì, 14 giugno 2019, 09:12

La squadra femminile che andrà a La Spezia sarà composta anche da Idea Pieroni (100m ad ostacoli, salto in alto) e Viola Pieroni (lancio del disco e del peso)

giovedì, 13 giugno 2019, 09:16

Il Rally degli Abeti, appuntamento andato in scena nel primo fine settimana di giugno sulle strade della Montagna Pistoiese, regala al giovane driver il comando della serie ed una situazione che, in entrambe le classifiche, garantisce assoluta incertezza in vista della fase centrale della kermesse

giovedì, 13 giugno 2019, 08:41

Grande attesa in Garfagnana per la “classica” di corsa in salita Castiglione-S. Pellegrino in Alpe, in programma domenica 16 giugno, appuntamento ormai fisso del podismo toscano. La competizione si snoderà lungo un percorso di 11,8 km su un dislivello di 1100 metri

martedì, 11 giugno 2019, 15:36

Ottima Irene della Bartola che nonostante mille problemi fisici e una caviglia dolorante torna a superare la sbarra a 1.72 metri dal terreno nel salto in alto della categoria promesse, guadagnandosi un prestigioso quinto posto e il pass per i campionati italiani assoluti di Bressanone, dove la Atletica Virtus sarà...