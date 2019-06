Sport



Cune/Cerreto/Oneta/Rocca trionfa al Torneo delle Frazioni

lunedì, 10 giugno 2019, 16:41

di simone pierotti

Si conclude la terza edizione del Torneo delle Frazioni di Borgo a Mozzano e, per la prima volta, iscrive nell’albo d’oro il proprio nome la squadra della “collina”: si impone la squadra di Cerreto, Cune, Oneta e Rocca, allenata da Maurizio Bellandi.

Una grande finale, vinta nettamente 3-0 contro Piano della Rocca, Gioviano, San Romano. Decisive le reti del bomber “Fico” Federico Amidei, miglior attaccante del torneo con 6 reti e le parate del giovane portiere Filippo Tonarelli, sempre decisivo. A quest’ultimo va il riconoscimento come miglior portiere; inoltre Mario Ricciarelli si aggiudica il premio quale miglior calciatore over 50.

Per la squadra di mister Bellandi è stato un crescendo, dopo la pesante sconfitta (4-1) rimediata nel girone contro Corsagna – Chifenti. Nei quarti schiantato Valdottavo Nord per 2-1 ed in semifinale vittoria ai rigori contro Diecimo Dezza.