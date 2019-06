Sport



Diversi (Orecchiella) primo tra i veterani alla "Strasantomoro"

martedì, 11 giugno 2019, 11:11

Su un percorso abbastanza difficile, attraverso le strade dell'estrema periferia di Pistoia, si è disputata, nella frazione di Santomoro, la ventiduesima edizione della "Strasantomoro", organizzata dal Centro Sociale Santomoro, con la collaborazione tecnica del Gruppo Podiistico Cai di Pistoia, sulla distanza di km 11 per i competitivi e di km 6 per i concorrenti della ludico-motoria, dovve hanno preso il via circa 250 concorrenti.

Vittoria nella categoria assoluta uomini per l'emiliano Marco Rocchi, che difende i colori della Mds Panaria Group di Sassuolo e che termina la gara in 40'48'', distaccando di 28'' Ibrahima Sidibe (Pieve a Ripoli) e di 1'12'' Juri Mazzei (Parco Alpi Apuane); il quarto posto è andato a Roberto Ria (Alpi Apuuane) e quinto si classifica Gianfranco Ciccone (Atletica Prato).

Luca Diversi (Orecchiella Garfagnana) ottiene il primo posto nella categoria veterani uomini in 44'49'', secondo posto per Massimo Mennini (Aurora Montale) e terzo Giuliano Burchi (La Stanca Valenzatico).

Primo posto per Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia) nei veterani argento uomini, che termina la fatica in 51'44''; ottiene il posto d'onore il compagno di colori Domenico Coco e terzo si classifica Leonardo Pierotti (Alpi Apuane).

Nella categoria veterani oro uomini, vittoria per Giacomo Bellini (Podistica Quarrata) che ha la meglio su Giuseppe Monini (Orecchiella Garfagnana) e terzo Ivaldo Caporali (Silvano Fedi Pistoia).

Vittoria di una atleta pistoiese nella categoria donne assolute: ad imporsi è Linda Grazzini (Podistica Avis Copit) che ottiene il tempo di 49'41'',con 1'18'' di vantaggio su Barbara Dore (Individuale) e di 2'09'' su Silvia Cormaci (Atletica Prato); quarto posto per Romina Sedoni (Lammari) e quinta si classifica Ambra Parrini (La Stanca Valenzatico).

Flavia Cristianini (Lucca Marathon) sale sul podio più alto nella categoria donne veterane in 55'10'', secondo posto per Lucia Donati (La Stanca Valenzatico) e terza Patrizia Franchi (Cai Pistoia).