Domenica positiva per il Gruppo Marciatori Barga

mercoledì, 5 giugno 2019, 20:51

Eccellente prestazione di Stefania Giovannetti del Gruppo Marciatori Barga alla "Vivi Sillano", corsa su strada di km. 8 disputatasi domenica 2 giugno, che, con il tempo di minuti 45.06, è salita sul podio piazzandosi al 2° posto di categoria.

Sempre domenica 2 giugno, trasferta in alta Italia per la "Cortina-Dobbiaco Run". Percorso di km 30 con partenza da Corso Italia a Cortina, per proseguire con suggestivi passaggi all'interno di vecchie gallerie ferroviarie e splendidi panorami con le Tofane e la Croda Rossa, per poi raggiungere quota mt. 1530 e ridiscendere verso Dobbiaco, passando per il Lago di Landro ed ammirare, infine, sulla destra le Tre cime di Lavaredo, continuando in discesa verso il Lago di Dobbiaco e, dopo qualche chlometro, raggiungere il traguardo.



Federico Biagiotti ha concluso la sua prestazione con il tempo di h. 2.25.19 cogliendo un buon risultato di categoria. Edoardo Suffredini ha impiegato il tempo di 2.59.41 ed un discreto piazzamento di categoria. Con loro c'era anche un altro barghigiano, Lorenzo Lugliani, che ha impiegato il tempo di 2.48.19.