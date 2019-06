Sport



Due gare nel week-end al Golf Club Garfagnana

mercoledì, 26 giugno 2019, 14:25

Sabato 22 giugno il Golf Garfagnana ha ospitato gli amici del Golf Club Alisei per la sfida di ritorno del Trofeo Mare Monti. Anche per l’assenza di molti giocatori del Braccicorti, impegnati in gare regionali, il Golf Alisei si aggiudica il Trofeo con il punteggio di 172 a 164. Antonio Di Benedetto, in qualità di responsabile del Golf Alisei, riporta a Pietrasanta il Trofeo. Il Golf Garfagnana ringrazia tutti i partecipanti e rimanda la sfida al 2020.

Nella tabella di seguito sono riportati i risultati delle diverse categorie.

Categoria lordo

1° Lenzi Daniele

Seconda categoria netto

1° Alessio Tirinnanzi (Alisei)

2° Dario Barberi (Alisei)

Terza Categoria netto

1° Cristiano Morescalchi

2° Francesco Adami

Categoria Senior

Antonio Di Benedetto

Domenica 23 si è giocata la prima gara del campionato sociale di doppio, la Golden Four, gara 4plm del circuito Cristian Events. Sia al mattino che nella sessione pomeridiana le diverse coppie si sono sfidate con grande agonismo, ma nel pieno rispetto delle regole.

Di seguito i nominativi delle coppie vincenti

Categoria lordo

Federico Pieroni-Piero Lombardi

Categoria netto

1°)Francy Priore- Giacomo Martinelli

2°) Francesco Adami- Andrea Angelini

Categoria mista

Diana Sbrenna- Rodolfo Lombardi

Categoria senior

Benito Casci- Alessandro Berti

Questi i giocatori che parteciperanno alla finale nazionale al Golf Club Argenta, nel caso di ulteriore vittoria si regaleranno una vacanza nel prestigioso Golf Club Acaya in Puglia.

Il prossimo week-end ritorna il campionato sociale di singolo, il Trofeo Friodis, che costituisce la sesta prova in calendario.

Lo sponsor è Friodis Azienda leader di Nicola Giuliani, socio e grande appassionato di golf che ogni anno è presente con due appuntamenti.

Il presidente Pierluigi Barsanti invita tutti i soci a partecipare per testimoniare allo sponsor, la grande amicizia e stima di tutto il circolo.