Francesco Inglese è la prima conferma del Castelnuovo: giocatore e allenatore

domenica, 9 giugno 2019, 09:53

Conferma, anzi doppia conferma in casa gialloblu. Francesco Inglese, uno dei "senatori" della prima squadra, sposa ancora il progetto Castelnuovo e sarà una delle bandiere del nuovo "corso gialloblu". Un giocatore importante resta a difendere la causa gialloblu ma anche allenatore dato che Inglese rimane, per il 3° anno consecutivo, alla guida della squadra 2005 che parteciperà all'importante campionato dei Giovanissimi. Prosegue intanto in queste ore di frenetici incontri e contatti, il lavoro del neo direttore sportivo Simone Vanni assieme all insostituibile direttore generale Franco Pedreschi. Nelle prossime ore è atteso un nuovo annuncio.