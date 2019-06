Sport



Franchi e Vanni, due nuovi direttori sportivi per il Castelnuovo

martedì, 4 giugno 2019, 17:02

Primi movimenti in casa gialloblu: nella giornata odierna la società ha comunicato il conferimento degli incarichi di direttore sportivo della scuola calcio e c.a.s. a Massimiliano Franchi e quello di direttore sportivo per l’intero settore del calcio a 11, dal settore giovanile fino alla prima squadra, a Simone Vanni. Il nuovo d.s. Vanni inizierà fin da subito i suoi incontri partendo dall’allenatore Riccardo Contadini, al quale saranno illustrati i nuovi piani societari. Nei prossimi giorni la stessa società incontrerà dirigenti e collaboratori per esporre loro il nuovo progetto societario. Presto verranno comunicati ulteriori dettagli sulle strategie che verranno seguite per portare avanti i nuovi progetti.

Una nuova strategia incentrata sui giovani, pertanto, per l’U.S. Castelnuovo, con due direttori sportivi: Massimiliano Franchi, da anni prezioso collaboratore, proseguirà il proprio eccellente lavoro con i ragazzi più piccoli. La novità è rappresentata dal nuovo ruolo a 360 gradi di Simone Vanni, già allenatore degli Allievi Regionali e della Juniores vincitrice del campionato provinciale. Vanni, classe 1978, originario di Careggine, seguirà tutte le squadre del settore giovanile a 11, dai Giovanissimi agli Allievi, ma anche il settore juniores e la prima squadra di Eccellenza. Un progetto a lungo respiro e lungo raggio che parte dai ragazzi più piccoli con l’obiettivo di farli crescere lungo tutto il percorso del settore giovanile arrivando fino alla juniores e alla prima squadra.

La società rivolge inoltre un sentito e sincero ringraziamento a Massimo Valiensi, che ha ricoperto la carica di direttore sportivo per nove anni, ottenendo risultati sportivi e umani importanti e costruendo un bellissimo rapporto di amicizia e stima reciproca.