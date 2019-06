Sport



GhiviBorgo, ecco il Fanani ritrovato: “Felice di ritrovare tanti amici”

giovedì, 20 giugno 2019, 17:32

di michele masotti

Per la quinta stagione consecutiva in D, quella che dovrebbe essere dell’approdo al “Nuovo Carraia” dei “colchoneros” della Media Valle, i dirigenti del GhiviBorgo hanno deciso di affidare la guida tecnica a Pacifico Fanani, l’artefice dei migliori risultati nella storia del club biancorossi. Con Fanani, infatti, arrivarono, nel giro di due stagioni, lo storico passaggio in D e il successivo quinto posto, con annessa partecipazione ai play-off, nella stagione 2015-2016. L’ex tecnico di Castelnuovo e Aglianese ha accettato con tanto entusiasmo la proposta di una società che, con un gruppo dirigenziale ridotto numericamente ma affidabile, si sta consolidando nel massimo campionato nazionale a livello dilettantistico. Archiviato il lusinghiero 7° posto della passata stagione, il compito del ds Pacitto e di Marracci sarà quello, di comune accordo con il nuovo allenatore, di ricostruire una rosa quasi interamente rinnovata. Tra i molti elementi che si sono messi in mostra, vedi bomber Ortolini, gli stopper Diana e Maccabruni, in diversi hanno già trovato, per vari motivi, un’altra sistemazione.

Quali sono le sue sensazioni nel tornare a Ghivizzano?

Grande felicità ed entusiasmo per lavorare nuovamente con tanti amici, le medesime che stanno facendo progredire e consolidare in D una realtà come questa. Non nego che l’idea di tornare a giocare Ghivizzano, in uno stadio nuovo, mi abbia prodotto molto piacere. Curiosamente ero alla guida del club quando venne disputata l’ultima match ufficiale al “Carraia” (1-2 nella finale play-off per la Serie D di fronte al blasonato Ravenna nda). Al netto degli ultimi ritocchi, anche burocratici, la società mi ha assicurato che in campionato debutteremo nel “nuovo Carraia”. La sfida di rinnovare la squadra non mi spaventa, anzi, a dire la verità, mi affascina.

Che impressione le aveva fatto il GhiviBorgo versione 2018-2019?

Sicuramente ottima, del resto sono stati protagonisti di un fantastico girone di andata per poi subire, anche a causa della stanchezza, un comprensibile calo. Il settimo posto resta, comunque, un gran traguardo raggiunto, oltre al quale va segnalato la valorizzazione di alcuni calciatori, come Ortolini, che nella stagione verrà vestirà la maglia del Siena. Il nostro obiettivo rimane quello della salvezza e lanciare qualche giovane.

Si aspetta un GhiviBorgo rinnovato?

Credo proprio di sì. Innanzitutto elementi come Diana (passato al Prato), Maccabruni (tornato a Seravezza) e Ortolini (salito in C al Siena) dopo quanto di buono nello scorso campionato sono approdati in altri club. Assieme al ds Pacitto e Marracci, stiamo lavorando per confermare altri componenti dell’ultima stagione come Elia Chianese e Dell’Orfanello, un classe 2000’ molto richiesto da formazioni di categoria superiore. Siamo in una fase di costante lavoro e monitoraggio per l’allestimento della rosa.

Da chi sarà composto il suo staff?

Alcune caselle, come quella del mio vice allenatore e del preparatore atletico, saranno riempite a breve. Il preparatore dei portieri, invece, sarà sempre Paolo Mangiantini.