Sport



GhiviBorgo, ufficializzati i primi innesti nel settore delle “quote”

domenica, 23 giugno 2019, 14:45

di michele masotti

Sono tutti nel segno delle “quote”, in questa stagione in D saranno i classe 1999, 2000 e 2001, i primi cinque acquisti del GhiviBorgo edizione 2019-2020. Salutato a sorpresa Elia Chianese, accasatosi all’ambizioso Tau Calcio pronto allo storico debutto in Eccellenza, ed in attesa di strappare la conferma di altri “over” come l’ex Lucchese Nolè e Tagliavacche, il direttore sportivo Luca Pacitto ha allargato il pacchetto degli “under”, di cui quattro dovranno essere sempre in campo per tutta la durata dell’incontro, pena la sconfitta a tavolino. Si tratta di arrivi riguardanti, quasi totalmente, il reparto difensivo.

Il duttile Matteo Subbicini, classe 2000 che nasce come difensore centrale ma che all’occorrenza può agire da terzino destro, è stato prelevato dagli umbri del Cannara. Il giocatore umbro, cresciuto nelle giovanili del Perugia, ha collezionato nella passata stagione 25 partite e siglato una rete. Stesso ruolo e stessa età per Edoardo Bini, proveniente dalla Berretti del Pontedera. Anche Dario Benedetti, stopper italo-svizzero classe 1998, aveva incrociato la propria strada nell’ultima annata con i “colchoneros” della Media Valle. Sono state 25 le volte in cui l’ormai ex Sangiovannese è sceso in campo, un rinforzo che porterà in dote esperienza, vanta infatti una stagione in D anche con la maglia della Colligiana, alla formazione di Pacifico Fanani. Arriva dall’Eccellenza laziale, invece, il classe 2001 Simone Simoni, terzino mancino con dei trascorsi nel settore giovanile della Lazio. Gheorge Fomov, altro classe 2001, rappresenta un innesto di ottima prospettiva. Questa mezzala è stata uno dei principali protagonisti della promozione in Eccellenza della Pontremolese.

Il “radar” del mercato biancorosso si sposterà, nei prossimi giorni, alla ricerca di un portiere fuoriquota, un mediano e di un centravanti che dovrà raccogliere la pesante eredità di Raffaele Ortolini, ormai promesso sposo del Siena.