Gianni bronzo agli Italiani Uisp, Marracci doppio argento in quattro giorni

lunedì, 10 giugno 2019, 09:05

Stagione con giornate che si allungano e al via anche le corse serali, dove il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde è sempre protagonista, così come nel fine settimana. Mercoledì 5 giugno, a Montecatini Terme, alla prima edizione della “Scatta alle terme”, ottimo argento assoluto per Igor Marracci e ottime prove per Roberto Ria (4 assoluto), Daniele D’Andrea (11 assoluto), Andrea Acconci (25 assoluto), Marco Mattei (37 assoluto), Franco Gabbrielli (97 assoluto) e Alice Parducci (5 assoluta); Sabato 9 Giugno, a Castellina Marittima, alla “Correre a Castellina”, oro di categoria per Lorenzo Checcacci, argento di categoria per Igor Marracci, bronzo di categoria per Luca Lombardi e buone prove per Marco Mattei (37 assoluto) e Arturo Sargenti (106 assoluto); Domenica 10 Giugno, a Santomoro, alla “Strasantomoro”, ottimo bronzo assoluto per Juri Mazzei, bronzo di categoria per Leonardo Pierotti e bella prova per Roberto Ria (4 assoluto); a Barberino, alla “Corsa del lago”, vittoria assoluta per Jilali Jamali e buona prova per Riccardo Durano (17 assoluto); a Campi Bisenzio, ai Campionati Italiani UISP su pista, Roberto Gianni ha ottenuto un ottimo bronzo di categoria conquistando il podio tricolore sulla distanza di 5000 metri; a Rieti, ai Campionati Italiani Junior e Promesse FIDAL su pista, Ivan Antibo ha corso i 5000 metri con il tempo di 15’59’’, terminando la prova con il 28 posto assoluto; a Livorno, ai Campionati Regionali Master FIDAL su pista, Dario Anaclerio ha conquistato l’argento sui 1500 metri e il bronzo sui 5000 metri; a Castelnuovo Garfagnana, la “CamminiAmo… insieme”, bellissima iniziativa non competitiva promossa a favore della ricerca contro il cancro, ha visto circa duecento partenti al via; a Fossola di Carrara, al “Trofeo San Giovanni Fossola”, argento di categoria per Marcello Bernardini e buone prove per Giuseppe Canale (40 assoluto), Luciano Bianchi (55 assoluto) e Maurizio Folegnani (74 assoluto); a Tagliolo Monferrato, al “Trofeo Sette Cascine”, ottimo argento assoluto per Vincenzo Scuro.