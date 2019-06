Sport



Gli “uccellini” del GP Parco Alpi Apuane in grande spolvero nella “Vivi Sillano”

lunedì, 3 giugno 2019, 19:13

di michele masotti

I prodotti del florido settore giovanile del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane hanno tenuto a battesimo la prima edizione della “Vivi Sillano”, competizione organizzata dalla locale Pro Loco e dallo stesso sodalizio biancoverde. Un 2 giugno di corsa, quindi, nel paese dell’alta Garfagnana per una gara valida anche come “1° Trofeo Comune di Sillano Giuncugnano” ed inserita nel circuito “Corrilunigiana”. Ritrovo fissato nel centro del ridente borgo dell’Appennino toscano, famoso per le prove motociclistiche del campionato italiano di corsa in montagna. Uno splendido scenario che ha accolto un nutrito gruppo di atleti di ogni età, messi alla prova da un percorso saliscendi.

Un impegno duro ma decisamente formativo per gli “uccellini” del team del presidente Graziano Poli, bravi nel colorare di biancoverde il podio di tutte le categorie giovanili. Tra le “Allieve” brillante secondo posto per Francesca Lorenzi e lusinghiera medaglia di bronzo per la compagna di squadra Martina Benedetti, mentre le cadette Aurora Mazzanti e Giulia Febbrai hanno raggiunti ottimi risultati. Podio tutto di marca Parco Alpi Apuane nella categoria riservata agli “Esordienti A”: la vittoria è andata ad appannaggio di Tomas Bertocci, che ha preceduto nell’ordine Federico Luti e Elia Pellegrini. 3° posto tra gli “Esordienti B” per Enrico Bonaccorsi, seguito da Michele Bonaccorsi.

Eccellenti risultati sono arrivati da giovani atleti africani, autori di grandi progressi sotto l’attenta e costante guida degli istruttori Piero Fabbri e Aurora Casotti. Moussa Kone è stato il vincitore assoluto della “Vivi Sillano” grazie ad una gara dominata sin dai primi metri.