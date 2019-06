Sport



Gp Apuane inarrestabile in salita: è campione italiano Uisp

lunedì, 17 giugno 2019, 10:33

Fine settimana d’oro per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, dove domenica 16 giugno, la conquista del titolo italiano UISP a squadre di corsa in salita al termine della mitica salita di San Pellegrino in Alpe ha dato un ulteriore riconoscimento al lavoro biancoverde in questo 2019. I ragazzi del presidente Graziano Poli si sono imposti nella competizione grazie agli ottimi risultati ottenuti, piazzando tre atleti nei primi dieci posti, con Andrea Cavallini (6 assoluto e argento nazionale di categoria), Roberto Ria (8 assoluto e bronzo assoluto di categoria), Enrico Manfredini (10 assoluto e campione italiano di categoria), con le medaglie d’oro conquistate da Francesco Frediani e Claudio Simi, le medaglie d’argento di Massimo Igliori, Adriano Mattei, Marco Mazzei, Franco Cusinato e Aldo Leonardi, le medaglie di bronzo per Diego Strina, Maurizio Da Prato, Daniele Biagioni e Arturo Sargenti e le altre ottime prestazioni di Igor Marracci, Roberto Gianni, Dario Anaclerio, Riccardo Durano, Marco Lombardi, Alessandro Marlia, Michelangelo Fanani, Raffaele Zamberoni, Giovanni Bergamini, Riccardo Cheli, Emilio Canini, Claudio Landucci e Mauro Matteucci. Ottima prova con titolo italiano a squadre anche per la rappresentanza femminile del sodalizio biancoverde che, trascinate da Erica Togneri (campionessa italiana di categoria) e dalle ottime prove di Francesca Tesconi (bronzo tricolore di categoria), Caterina Ferroni (argento tricolore di categoria) e Domenica De Martis (bronzo tricolore di categoria), hanno chiuso un’altra pagina di storia per la società garfagnina; sempre Domenica, a Narnali, alla “ScarpiRinata Narnalese”, bella vittoria per Jilali Jamali; a Beverino, alla “Saliscendi Beverino”, buona prova per Luciano Bianchi; a Telesia, al “Trofeo Città di Telesia”, buon rientro in gara per il campione italiano di maratona Alessio Terrasi, che ha conquistato un ottimo dodicesimo posto assoluto; Venerdì 14 giugno, alla prima edizione della “Staffetta dei Fossi Medicei”, ottimo argento assoluto per la squadra formata da Roberto Ria – Juri Mazzei – Andrea Cavallini e bel quarto posto assoluto per la formazione Daniele Rubino – Mimmo Marino – Lorenzo Checcacci; Sabato 15 Giugno, a Siena, alla “Notturna di San Sepolcro”, doppio podio con l’oro di categoria per Juri Mazzei e l’argento di categoria per Alice Parducci.