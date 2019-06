Sport



GP Parco Alpi Apuane, esordio con vittoria per Paolo Turroni

giovedì, 27 giugno 2019, 13:02

di michele masotti

Brillante debutto con il Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde per Paolo Turroni, capace di imporsi a Scandiano sui 5000 metri su pista del “Memorial Brevini”, appuntamento fisso del podismo reggiano. Non essere un rientro migliore alle competizioni ufficiali per Turroni, costretto ai box per oltre sette mesi a causa di un brutto infortunio. In casa biancoverde, sono state positive le prestazioni di Rocco Angelo Pezzuto e Francesco D’Agostino.

Paolo Turroni ha ottenuto questo prestigioso successo fermando il cronometro sul tempo di 15’15’’. Quinto posto, invece, per il leccese Pezzuto (16’07’’) mentre il promettente abruzzese D’Agostino ha agguantato una nona piazza che fa ben sperare per il futuro in 16’45’’. Buone notizie per il sodalizio del presidente Giampiero Poli giungono anche da Nerviano, entroterra milanese, dove il rientrante Luca Tocco ha conquistato la medaglia d’argento in una gara su strada di 6 km correndo alla media di 3’11 al km. Due ritorni decisamente importanti per innalzare ulteriormente il tasso tecnico della truppa biancoverde. I rientri di Paolo Turroni e Luca Tocco sono stati possibili grazie alle sapienti cure del dottor Ragghianti, da sempre vicini ai podisti tesserati con il Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane.