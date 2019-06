Guerrucci (Orecchiella) conquista il "Memorial Alessandro Bargellini"

Altri articoli in Sport

domenica, 2 giugno 2019, 20:07

Al Pertini di Ponte Buggianese, strepitosa vittoria del Molazzana che, nella finalissima play-off, batte l'Isolotto (militante nel girone D) guadagnandosi il definitivo pass che gli consentirà, probabilmente, di accedere alla prossima prima categoria. Decisiva la rete su punizione dello storico capitano Matteo Bertoncini

domenica, 2 giugno 2019, 09:12

Per raccogliere la pesante eredità lasciata da Francesco Fiori negli ultimi quattro anni, salto in Promozione e la finale play-off disputata due settimane fa per giocarsi l’Eccellenza, il Pieve Fosciana ha deciso di affidarsi ad un allenatore del calibro di Stefano Fracassi, il principale artefice del miracolo Lammari

sabato, 1 giugno 2019, 13:07

Domenica 2 giugno dalle 10 alle 17, presso la palestra ISI Garfagnana di Castelnuovo, si sfideranno tre formazioni, Pallavolo Castelfanco, Unione Pallavolo Camaiorese, una eterogenea selezione maschile di atleti della mediavalle/garfagnana che militano nelle squadre amatoriali della zona o in altre che partecipano a campionati FIPAV

sabato, 1 giugno 2019, 12:36

Il tanto atto finale del campionato U.I.S.P. della Garfagnana è andato in scena allo stadio “Alessio Nardini” di Castelnuovo di Garfagnana, che da anni è teatro di un vero e proprio evento in cui il calcio è solo una parte dello show, che diventa sociale

sabato, 1 giugno 2019, 10:07

La vittoria nella categoria assoluta uomini va a Jury Picchi (Atletica Vinci) in 22'10''. Poi con distacchi vari si classificano Michael Luongo e Mattia Della Maggiora, entrambi del Gruppo Sportivo Orrecchiella Garfagnana

venerdì, 31 maggio 2019, 15:50

Sabato 8 giugno a Gallicano si festeggia il 35° compleanno degli Amatori calcio Gallicano. Un'avventura partita nel 1984 e portata avanti nel tempo con molta passione e tanti sacrifici, ma che non ha mancato di riservare grandi soddisfazioni