Sport



Il Castelnuovo ha scelto l’allenatore per gli Allievi Regionali: è Adamo Fiori

giovedì, 6 giugno 2019, 22:03

di simone pierotti

Presentato ufficialmente il nuovo allenatore degli Allievi Regionali del Castelnuovo. Si tratta di Adamo Fiori, 27 anni, di Lucca, ultime due stagioni nel settore giovanile della Folgor Marlia ed esperienze all’Aquila S.Anna e all’Oltreserchio. Un volto nuovo e giovane, pertanto, alla guida di un’annata fondamentale in casa gialloblu: giovane ma preparato e dalle idee molto chiare, questo l’identikit di Fiori, laureato in scienze motorie e in possesso del patentino Uefa B come allenatore.

Il nuovo mister degli Allievi è arrivato oggi allo stadio Nardini accolto dal direttore sportivo Simone Vanni e dai rappresentanti della società Pieroni e Becarelli. Una veloce presentazione prima di mettersi subito al tavolino con Vanni per lavorare al completamento della squadra che dovrà affrontare la sfida della permanenza nella categoria regionale.

“Conosco Fiori da tempo – ha esordito il d.s. – per me rappresentava una prima scelta perché lo considero una pedina ideale per il nostro progetto, è un giovane preparato e motivato, che saprà trasmettere i valori sui quali la nostra società punta fermamente”.

“Sono molto felice di essere qua – le prime parole di Adamo Fiori – ho grande voglia di mettermi a lavorare perché Castelnuovo rappresenta una piazza importante in una categoria competitiva come questa. Affronto una sfida personale ma anche una grande opportunità. Ringrazio la Folgor Marlia per avermi fatto conoscere e crescere”.

Hai già idea della squadra che allestirete? “Siamo al lavoro col direttore sportivo già da un po', sono molto soddisfatto dell’organico che sta nascendo”.