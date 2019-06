Sport



Il Coreglia si rifà il look: sei acquisti per tentare il sogno play-off

martedì, 25 giugno 2019, 18:19

di lorenzo fiori

Nei giorni più caldi dell'attuale estate arrivano anche i primi "colpi" da parte della società "ASD Coreglia 2018". Ricordiamo che tale realtà è nata l'anno scorso partecipando al campionato di terza categoria, concluso a 30 punti, togliendosi tra l'altro anche qualche bella soddisfazione.

La società si è messa subito a lavoro per cercare di colmare la differenza con le prime della classe ed ecco che sono arrivati sei, pesanti, acquisti. Iniziamo dal portiere (con esperienza da vendere) Matteo Alcesti che nell'ultima stagione ha vinto i play-off della medesima categoria con il Gallicano. Proseguiamo con i difensori Andrea Casillo (ex Filecchio) e Derek Franchini e con i centrocampisti Marco Casillo (ex Filecchio) e Stefano Santini mentre concludiamo con un grande acquisto offensivo come Gabriele Buono: forte attaccante proveniente dall'Atletico Lucca (seconda categoria) dove è stato protagonista del raggiungimento della finale play-off. Dalle nostre parti lo ricordiamo anche per le tante reti segnate con la maglia amaranto del Molazzana.

Di seguito riportiamo le parole del mister Luigi Caiaffa (confermatissimo anche per la prossima stagione): "Sono molto felice del lavoro svolto dal presidente Marchetti e dal DS Bonelli. Non era facile migliorare tutti i ruoli in cui eravamo carenti ma loro ci sono riusciti. La rosa è completa ma se arrivasse una bella occasione sicuramente non ci tireremo indietro. Le squadre più forti saranno sicuramente Fornaci, San Salvatore Montecarlo, New Team e Atletico Castiglione e le classiche sorprese che nascono in ogni stagione. Detto questo noi proveremo fino all'ultima giornata ad entrare nella zona play-off."