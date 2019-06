Il GP Parco Alpi Apuane fa festa a Caserana con Jilali Jamali

Altri articoli in Sport

giovedì, 27 giugno 2019, 18:31

Digerita la triste retrocessione in terza categoria la società del Fornaci si è messa immediatamente a lavoro per creare una rosa per tentare subito di tornare in seconda categoria

giovedì, 27 giugno 2019, 17:51

In un’intervista rilasciata al quotidiano online Gazzetta Lucchese, l’imprenditore laziale Marco Arturo Romano ha rivelato come sia saltata, sebbene fosse stato programmato per il pomeriggio odierno un appuntamento presso uno studio notarile, l’acquisizione del titolo sportivo del GhiviBorgo per permettere alla Lucchese di iscriversi alla D senza pagare la sovrattassa

giovedì, 27 giugno 2019, 15:25

Sarà una gara all’insegna delle novità, ma anche del reinserimento di vecchie tradizioni, quella della Coppa Città di Lucca 2019 che, dopo le verifiche ed i test di venerdì 26 luglio, vedrà i piloti impegnati in tre prove – Pizzorne, San Rocco e Bagni di Lucca – per un percorso...

giovedì, 27 giugno 2019, 13:02

Brillante debutto con il Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde per Paolo Turroni, capace di imporsi a Scandiano sui 5000 metri su pista del “Memorial Brevini”, appuntamento fisso del podismo reggiano

giovedì, 27 giugno 2019, 12:05

Si sblocca il mercato del Castelnuovo: dopo la presentazione del nuovo mister Alfredo Cardella, la società ha piazzato una serie di colpi, già ufficializzati nel corso della giornata. Una vera e propria maratona per i due direttori Simone Vanni e Franco Pedreschi che hanno incontrato una serie di giocatori, nuovi...

mercoledì, 26 giugno 2019, 14:25

Sabato 22 giugno il Golf Garfagnana ha ospitato gli amici del Golf Club Alisei per la sfida di ritorno del Trofeo Mare Monti. Anche per l’assenza di molti giocatori del Braccicorti, impegnati in gare regionali, il Golf Alisei si aggiudica il Trofeo con il punteggio di 172 a 164