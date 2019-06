Il Molazzana scrive la storia: vinta la finalissima contro l'Isolotto

Altri articoli in Sport

domenica, 2 giugno 2019, 20:12

La vittoria assoluta è andata al rappresentante del gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana, Marco Guerrucci, che ha concluso la gara in 44'24'' e ha distanziato di 3'57'' Massimo Fornararo (Hitachi Pistoia) e di 4'34'' Giacomo Bugiani (Silvano Fedi Pistoia)

domenica, 2 giugno 2019, 09:12

Per raccogliere la pesante eredità lasciata da Francesco Fiori negli ultimi quattro anni, salto in Promozione e la finale play-off disputata due settimane fa per giocarsi l’Eccellenza, il Pieve Fosciana ha deciso di affidarsi ad un allenatore del calibro di Stefano Fracassi, il principale artefice del miracolo Lammari

sabato, 1 giugno 2019, 13:07

Domenica 2 giugno dalle 10 alle 17, presso la palestra ISI Garfagnana di Castelnuovo, si sfideranno tre formazioni, Pallavolo Castelfanco, Unione Pallavolo Camaiorese, una eterogenea selezione maschile di atleti della mediavalle/garfagnana che militano nelle squadre amatoriali della zona o in altre che partecipano a campionati FIPAV

sabato, 1 giugno 2019, 12:36

Il tanto atto finale del campionato U.I.S.P. della Garfagnana è andato in scena allo stadio “Alessio Nardini” di Castelnuovo di Garfagnana, che da anni è teatro di un vero e proprio evento in cui il calcio è solo una parte dello show, che diventa sociale

sabato, 1 giugno 2019, 10:07

La vittoria nella categoria assoluta uomini va a Jury Picchi (Atletica Vinci) in 22'10''. Poi con distacchi vari si classificano Michael Luongo e Mattia Della Maggiora, entrambi del Gruppo Sportivo Orrecchiella Garfagnana

venerdì, 31 maggio 2019, 15:50

Sabato 8 giugno a Gallicano si festeggia il 35° compleanno degli Amatori calcio Gallicano. Un'avventura partita nel 1984 e portata avanti nel tempo con molta passione e tanti sacrifici, ma che non ha mancato di riservare grandi soddisfazioni