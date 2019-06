Sport



Il Montecatini Murialdo si aggiudica il 3° Trofeo Simply Market

venerdì, 7 giugno 2019, 08:46

di simone pierotti

Nell’ambito dei tornei della Primavera Castelnuovese, è andata in archivio la terza edizione del Trofeo “Simply Market”, riservato alla categoria 2005/2006. Dopo due edizioni appannaggio del Margine Coperta, sono stati i “cugini” del Montecatini Murialdo ad avere la meglio. Battuto in finale proprio il Margine Coperta 1-0 al termine di una giornata molto combattuta. Nella finale per il terzo S.Anna che superano nell’ultimo turno gli Esordienti del Castelnuovo, che non hanno per niente sfigurato.

Bella giornata magistralmente organizzata dal responsabile eventi Orlando Pedreschi, infaticabile a curare tutti gli aspetti, compreso il pranzo presso lo stadio “Nardini”. Preziosa anche la collaborazione del responsabile scuola calcio Dino Dini e di tanti volontari della società, oltre ai preziosi genitori dei ragazzi della squadra gialloblu. Al termine cerimonia di premiazione, con un riconoscimento per tutte le squadre intervenute e per il capocannoniere Carrara del Montecatini Murialdo.