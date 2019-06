Sport



Il sole riscalda il Trofeo Mario Morganti

martedì, 4 giugno 2019, 14:14

Sabato 1 e domenica 2 giugno al Golf Club Garfagnana grande partecipazione di golfisti per il Trofeo “Forniture Mario Morganti”. Quaranta giocatori si sono sfidati con grande agonismo, ma nel pieno rispetto delle regole che rendono questo sport avvincente.

Ottima prova di Mario Morganti che oltre ad essere lo sponsor della gara, è anche uno dei migliori giocatori del Golf Garfagnana, infatti si aggiudica la gara con 62 colpi vincendo la categoria lordo.

Bella prestazione di Massimo Strufaldi che si aggiudica la prima categoria, mentre Denio Salotti vince la seconda categoria netto.

Grande soddisfazione del Circolo per le prestazioni del giovanissimo Michael Salotti, sabato con una bella gara si è aggiudicato la terza categoria netto e domenica al Golf Club l’Abbadia è arrivato 2° ai campionati regionali under 12.

Di seguito la tabella con i risultati completi.

Categoria lordo

1° Mario Morganti

Prima categoria netto

1° Massimo Strufaldi

2° Federico Pieroni

Seconda categoria netto

1° Denio Salotti

2° Ada Talenti

Terza Categoria netto

1° Salotti Michael

2° Paolo Lombardi

Categoria Senior

Ghislano Giannoni

Il prossimo sarà un week end faticoso: sabato 8 giugno è prevista la gara di andata dell’intercircolo con il Golf Club Monte Cimone un campo che vede le 9 buche distribuite su un terreno con un dislivello di circa 300 m da ripetersi 2 volte. Come ogni anno il Circolo si aspetta una grande partecipazione, per onorare la competizione e per l’amicizia con i golfisti emiliani in particolare con il presidente Franco Passini.

Domenica 9 giugno il terzo appuntamento con Cristian Event, il circuito Black Jacket che prevede per i vincitori delle diverse categorie la finale italiana al Golf Club Matilde di Canossa, in caso di ulteriore vittoria è prevista la finale Mondiale a Santo Domingo.