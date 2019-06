Sport



Jamali (Apuane) vince la “Stranotturna di Agliana”

domenica, 9 giugno 2019, 11:56

Oltre 600 podisti hanno dato vita alla 33^ edizione della “Stranotturna di Agliana”, gara podistica in notturna di km 10 e ludico-motoria di km 6 e organizzata dalla Podistica Misericordia Aglianese, con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

Vittoria assoluta nella categoria uomini per il marocchino Jilali Jamali (Alpi Apuane) col tempo finale di 31'54'', seguito da Nicolò Chhiti (Podistica Quarrata) a 4'' e da Jury Picchi (Atletica Vinci) a 1'43'': sono seguiti poi al quarto posto Antonio Di Sandro (La Stanca Valenzatico) e al quinto Giacomo Pizzicori (Atletica Prato).

Nei veterani uomini il successo è andato a Massimo Mennini (Aurora Montale) che ha concluso la gara in 34'21''; si è classificato al secondo posto Nicola Viverelli (Silvano Fedi Pistoia) e al terzo Marco Giovannetti (Freestyle Triathlon)

Ritornato alla vittoria nella categoria veterani argento uomini Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia) che ha fermato il cronometro sul tempo di 40'14'', secondo classificato Mauro Giorgetti (Camigliano Lucca) e terzo Alessandro Fenara (Rodolfo Boschi Prato).

Franco Dami (Silvano Fedi Pistoia) ha fatto sua la categoria veterani oro in 42'25'', precedendo nell'ordine Michele Volpe (Cesare Battisti Vernio) e Giacomo Bellini (Podistica Quarrata).

Nelle donne assolute la vittoria è andata a Veronica Vannucci (Atletica Vinci) in 36'43'', secondo posto a 2'39'' per Elena Cerfeda (Silvano Fedi Pistoia) e terza a 2'50'' Elena Santi. Sono seguite poi, nell'ordine, Sara Colzi (Atletica Castello Firenze) e Kidest Paoli (Atletica Prato).

Nelle donne veterane, primo posto per Luciana Aresu (Orecchiella Garfagnana) con il tempo finale di 43'09'', secondo gradino del podio per Fulvia Reale (Atletica Prato) e terza Antonella Biagioni (Individuale).

Laura Frati (Nuova Atletica Lastra) ha ottenuto ancora un primo posto nella categoria veterane argento donne, concludendo in 50'20'': seconda Susanna Martissi (Atletica Signa) e terza Rossana Sarchielli (Nuova Atletica Lastra).

Nella classifica per società, ennesimo successo per la Silvano Fedi Pistoia, che si è presentata al via della gara con 46 iscritti: al secondo posto la Podistica Pratese (24) e terza si è classificata la Podistica Quarrata (22).