Sport



Kone re di Sillano, Cappello domina in Val di Cecina

lunedì, 3 giugno 2019, 12:21

Dopo lo storico bronzo nazionale Master conquistato a Genova sabato 1 giugno ai Campionati Italiani per Società di corsa su strada, domenica 2 giugno è stata un’altra giornata di soddisfazioni per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. A Cecina, alla “Strapalazzi”, ottimo argento di categoria per Roberto Ria (protagonista a Genova del bronzo tricolore) e buone prove per Marco Mattei e Arturo Sargenti; a Sillano, alla “Vivi Sillano”, è stato un totale dominio apuano con la vittoria assoluta di Moussa Kone e l’argento assoluto Adriano Mattei (protagonista come Ria a Genova), gli ori di categoria per Yamengo Rahamane Abdou, Claudio Simi, Erica Togneri, i bronzi di categoria per Daniele Biagioni ed Enzo Salvioni e le altre ottime prove di Riccardo Picchi (16 assoluto), Giuseppe Canale (20 assoluto), Alessandro Marlia (22 assoluto), Michelangelo Fanani (24 assoluto), Antonio Baisi (38 assoluto) e Claudio Landucci (50 assoluto); a Pistoia, al “Trail del Bargellino”, ottimo sesto posto assoluto per Marco Lombardi; a Castelnuovo Val di Cecina, al “Trail di Castelnuovo”, vittoria assoluta per Alberto Cappello; a Brescia, alla “10 miglia del Sebino”, splendido bronzo di categoria per Marco Rossi, in netta crescita; a Grosseto, durante la fase regionale dei Campionati di Società su pista, bella prova di Giacomo Verona sui 1500 con il tempo di 4’07’’58 e record personale sui 5000 metri per il nipote d’arte Ivan Antibo che, con il crono fermato a 15’49’’, ha conquistato il pass per i Campionati Italiani su pista di categoria di Rieti 2019; a Frosinone, al “Memorial A. Fava”, ottimo argento assoluto per Paul Tiongik.