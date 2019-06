La Pallavolo Garfagnana Mix vince il campionato regionale e accede alle fasi nazionali

Altri articoli in Sport

mercoledì, 5 giugno 2019, 11:06

La formazione under 15 del Volley Barga batte il Delfino Pescia ed accede alla finale play-off

martedì, 4 giugno 2019, 17:02

Primi movimenti in casa gialloblu: nella giornata odierna la società ha comunicato il conferimento degli incarichi di direttore sportivo della scuola calcio e c.a.s. a Massimiliano Franchi e quello di direttore sportivo per l’intero settore del calcio a 11, dal settore giovanile fino alla prima squadra, a Simone Vanni

martedì, 4 giugno 2019, 16:21

Storico podio per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde, capace di cogliere il terzo posto al campionato italiano Master di corsa su strada andato in scena sabato 1 giugno in quel di Genova. Si arricchisce ulteriormente la bacheca del team biancoverde, superato soltanto dalle quotate Atletica Paratico e Atletica...

martedì, 4 giugno 2019, 14:14

Sabato 1 e domenica 2 giugno al Golf Club Garfagnana grande partecipazione di golfisti per il Trofeo “Forniture Mario Morganti”. Quaranta giocatori si sono sfidati con grande agonismo, ma nel pieno rispetto delle regole che rendono questo sport avvincente

martedì, 4 giugno 2019, 11:38

Un meritato secondo posto ad un Garfagnana Nuoto sempre combattivo che ha conquistato la classifica società degli Esordienti A e degli Juniores. Garfagnana Nuoto che ha dominato nelle migliori prestazioni stagionali con Carlotta Balestracci e Marco Dalfreddo.

lunedì, 3 giugno 2019, 19:13

I prodotti del florido settore giovanile del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane hanno tenuto a battesimo la prima edizione della “Vivi Sillano”, competizione organizzata dalla locale Pro Loco e dallo stesso sodalizio biancoverde