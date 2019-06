Sport



Le strade di Riccardo Contadini e del Castelnuovo si dividono

martedì, 11 giugno 2019, 14:32

L'U.S. Castelnuovo comunica che Riccardo Contadini non sarà l'allenatore della prima squadra per la stagione 2019/2020. Al tempo stesso rivolge a Riccardo i più sinceri ringraziamenti per l'ottimo lavoro svolto nella stagione appena trascorsa e gli augura ogni fortuna per il proseguo della carriera di allenatore.