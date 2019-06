Molazzana versione prima categoria: arrivano i primi "colpi"

Altri articoli in Sport

sabato, 22 giugno 2019, 17:22

Un tris di titoli italiani davvero speciale per il GS Orecchiella Garfagnana, conquistati nel fine settimana appena trascorso, nelle specialità Sky Race, Corsa in Montagna e Corsa in salita

venerdì, 21 giugno 2019, 13:35

Vola nel salto con l’asta Idea Pieroni che da fuoriclasse par suo alza l’asticella fino a 1.74m conquistando il gradino più alto del podio. Ammirevole è la dedizione di Viola Pieroni nel lancio del disco e del peso

giovedì, 20 giugno 2019, 17:32

Per la quinta stagione consecutiva in D, quella che dovrebbe essere dell’approdo al “Nuovo Carraia” dei “colchoneros” della Media Valle, i dirigenti del GhiviBorgo hanno deciso di affidare la guida tecnica a Pacifico Fanani, l’artefice dei migliori risultati nella storia del club biancorossi

giovedì, 20 giugno 2019, 11:38

Ha preso il via allo stadio “Alessio Nardini” di Castelnuovo di Garfagnana la prima edizione del torneo di calcio a 7 organizzato dall’Anspi Santa Maria. Un’edizione “zero” che mette di fronte sei squadre composte da molti dei migliori calciatori della Garfagnana e non solo

giovedì, 20 giugno 2019, 11:03

Nuovo allenatore anche per gli Juniores Regionali, in casa Castelnuovo. Sarà Alessio Bechelli a sedersi sulla prestigiosa panchina, in un campionato difficile, che lui conosce molto bene. Si tratta di un ritorno dato che mister Bechelli aveva guidato la stessa squadra pochi anni fa

giovedì, 20 giugno 2019, 09:06

Sabato 15 giugno il Golf Garfagnana ha ospitato per la prima volta una tappa del “Pinocchio sul green”, gara valida per il campionato toscano under 12