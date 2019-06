Sport



Numeri da record per la 17^ “Scalata Castiglione-S.Pellegrino in Alpe”

lunedì, 17 giugno 2019, 14:27

di michele masotti

È stata un’edizione da ricordare la numero 17 della “Scalata Castiglione-S.Pellegrino in Alpe”, valida quest’anno anche come campionato italiano Uisp di corsa in salita. L’organizzazione, affidata al GP Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde e con il patrocinio della locale amministrazione comunale, della regione Toscana e del Lions Club Garfagnana e Media Valle, ha allestito una manifestazione impeccabile. La bellezza del percorso, in gran parte immerso nella natura, e la gratificazione che si prova nel giungere, dopo 11,8 km di salita, al traguardo di S. Pellegrino sono solo due delle peculiarità che hanno questa gara un appuntamento fisso nel panorama italiano.

Bellissimo è stato il gesto atletico di Massimo Mei (Atletica Castello), vincitore tra gli uomini, che ha dominato la competizione in 50’08’’ con ampio margine sui rivali sui più diretti inseguitori. L’esperto scalatore pistoiese ha imposto un ritmo infernale sulle rampe più impegnative, spinto dalla voglia di ottenere un successo significativo. Secondo posto per Gabriele Benedetti (Avis Castelnuovo Magra), primo tra gli M35, con il crono di 1:02'24’’ che ha preceduto sul podio Alessandro Galizzi (Atletica Isola d’Elba), campione nella categoria M45. Il primo dei podisti del Parco Alpi Apuane a tagliare il traguardo è stato Andrea Cavallini, sesto e medaglia d’argento tra gli M30 in 1:06’11’’.

Degno di nota il podio della categoria M55, interamente tinto di biancoverdi: 1° Francesco Frediani, 2° Franco Cusinato e 3° Maurizio Da Prato. Bellissima medaglia d’oro anche per Claudio Simi tra gli M60, a cui si aggiungono l’argento di Aldo Leonardi tra gli M65 e i bronzi di Daniele Biagioni (M50) e Arturo Sargenti (M65). In campo femminile netta vittoria di Manuela Marcolini (ASD Sportinsieme) in 1:13’10”. L’atleta emiliana ha preceduto Elena Bertolotti (Atletica Castello) in 1:17’48” e la prima portacolori del GP Parco Alpi Apuane, Erica Togneri, che in 1:21’46” è salita sul podio delle Assolute, vincendo la medaglia d’oro della categoria F25. Buoni risultati anche di Francesca Tesconi (Bronzo F45), Caterina Ferroni (Argento F50) e Domenica De Martis (Bronzo G50). Nella classifica per società, vittoria al maschile del GP Parco Alpi Apuane con 436 punti davanti alla Pro AVIS Castelnuovo Magra con 144 punti e i liguri dell’ASD Golfo dei Poeti con 129. Anche tra le squadre femminili successo apuano con 75 punti davanti al GS Le Panche Castelquarto con 36. Il Memorial Dottor Gabriello Angelini, ideatore della manifestazione nel 2003, è stato assegnato ai vincitori (primo uomo e prima donna) con trofei offerti dagli “Amici di Gabriello” e dalla famiglia Angelini. Il Memorial “Giuseppe Tagliasacchi”, assegnato alla società con maggior numero di iscritti, è andato al GP Parco Alpi Apuane.